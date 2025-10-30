Miljökonsult - Vatten och Miljö
2025-10-30
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
, Västerås
, Uppsala
, Eskilstuna
, Arboga
Vi söker en Miljökonsult till Sala.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en erfaren konsult för provtagning och rapportering inom vatten och miljö. Uppdraget omfattar provtagning av ytvatten och grundvatten enligt vedertagen metodik, analys av metaller, samt dokumentation och rapportering i enlighet med gällande krav. Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Provtagning av ytvatten och grundvatten vid angivna mätpunkter.
Notera grundvattennivåer och ytvattenflöden i fält.
Hantera provtagningskärl och skicka prover till ackrediterat laboratorium.
Filtrering av prover enligt krav (utom metylkvicksilver).
Analysera laboratorsvar och jämföra med aktuella gränsvärden.
Sammanställa slutsatser i PM eller miljörapporter.
Följa upp provtagningsfrekvens och kontrollprogram enligt behov.
Säkerställa att arbetsuppgifter utförs enligt miljö- och kvalitetskrav.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
4-8 års erfarenhet inom området. Erfarenhet ska avse arbete inom det aktuella kompetensområdet. Med liknande menas: Ta miljöprover samt skriva miljörapporter enligt SMPs krav Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Centio Consulting Group AB

(org.nr 559153-2907)
Centio
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843
9581601