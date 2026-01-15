Miljöinspektör i Stockholmsområdet
Public People AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Public People AB i Stockholm
, Täby
, Sala
, Örebro
, Borlänge
eller i hela Sverige
Söker du ett meningsfullt uppdrag där du får göra skillnad och samtidigt utvecklas i en självständig roll med stort förtroende? Söker du en roll där du både får trygghet och flexibilitet? Om svaret är ja på dessa frågor kan du vara den vi söker!
På grund av stor efterfrågan behöver vi nu anställa ytterligare kollegor i Stockholmsområdet. Vi söker dig som har flerårig och bred erfarenhet från arbete som miljöinspektör och som letar efter nya utmaningar. Du är effektiv, flexibel och lyhörd och brinner för att främja människors hälsa och bidra till en hållbar framtid.
ArbetsuppgifterVi söker nu en inspektör inom miljöskydd med gedigen kompetens inom miljöfarliga verksamheter.
Som miljöinspektör hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete där du arbetar självständigt med stort eget ansvar. Du planerar och handlägger ärenden ute hos kund och agerar som en ordinarie anställd. Uppdraget är omväxlande till karaktär och komplexitet och erbjuder variation mellan arbete i fält och på kontor. Det är meriterande om du har erfarenhet av flera av ärendehanteringssystemen på marknaden, såsom ECOS, Castor och Vision.
Vi ser det som positivt om du har erfarenheter inom flera av de tradionella områden som förkommer på ett miljökontor.
Arbetet som konsult hos Public People utförs i regel 3-6 månader hos en kund i taget. Vi verkar över hela landet vilket gör att uppdrag inte alltid är i direkt närhet till hemorten. Ambitionen är alltid att tilldela våra konsulter uppdrag så nära hemorten som möjligt, men arbetet kan också innebära längre resor och ibland övernattning i samband med uppdrag. En del arbete kan i regel utföras på distans.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Högskoleutbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller motsvarande
Flera års erfarenhet från arbete som miljöinspektör
Goda kunskaper inom miljöbalken, förvaltningsrätt och myndighetsutövning
Erfarenhet av att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken
Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
Krav på B-körkort
För att lyckas i rollen är du lyhörd till din omgivning och professionell i ditt bemötande samt gillar att arbeta som myndighetsperson. Du trivs i konsultrollen där du får jobba i olika uppdrag och kommuner och med olika arbetssätt och verksamhetssystem. Du är öppen och flexibel för kundens behov och önskemål och ser möjligheter i förändringar. Du har en god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra. Du tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och ansvarar och driver ditt arbete framåt samt levererar resultat.
Vi erbjuder dig
Ett spännande och varierande arbete med frihet under ansvar
Möjlighet till arbetsrelaterad och personlig utveckling
En bra lön och andra attraktiva förmåner
Kollektivavtal med pensionsavsättning och försäkringar
Balans mellan arbetsliv och privatliv genom möjlighet till flexibla arbetstider och distansarbete
Mycket kompetenta och trevliga kollegor
Tillsvidareanställning på heltid, (möjlighet till deltid finns vid önskemål)
Vilka är vi?
Public People är ett personligt och kvalitativt konsult- och bemanningsföretag som hjälper offentlig verksamhet med interimslösningar, med ett särskilt fokus inom miljöområdet. Vi finns i hela Sverige och har hjälpt nästan hälften av Sveriges kommuner. Som medarbetare på Public People blir du en viktig del av vårt kvalificerade nätverk med kompetenta, kvalitetsmedvetna och prestigelösa medarbetare, som alla har en sak gemensamt; viljan att bidra till och göra skillnad inom den offentliga sektorn.
På Public People är allt möjligt. Vi ser lösningar i stället för problem och oavsett roll så enas vi kring vår värdegrund som speglas i allt vi gör: kvalitet, förtroende, självledarskap och hjärta. Vi är flexibla och skräddarsyr anställningar för att passa individen. Hos oss är målet att du ska hitta balans mellan arbetsliv och privatliv och det finns ofta möjlighet till både flexibla arbetstider och distansarbete. Tillsammans gör vi skillnad. Bli en av oss du också!
Ansök redan nu, men senast 15 februari 2026.
Låter det intressant? Kontakta oss så får du veta mer!
Mikael Reinhardt, affärsområdeschef Public People; mikael.reinhardt@publicpeople.se
, 072-891 30 19
Carl Fredrik Strid, partner Public People; carlfredrik.strid@publicpeople.se
GDPR
Vi behandlar din personliga information i enlighet med GDPR. Om du önskar att vi raderar din information gör du det enklast genom att begära det via vår karriärsida "Connect".
Inför rekryteringsarbetet har Public People tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla former av annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6874136-1787303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Public People AB
(org.nr 559207-2101), https://publicpeople.teamtailor.com
111 47 (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Public People Jobbnummer
9685467