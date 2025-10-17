Miljöinspektör för uppsökande tillsyn
2025-10-17
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och utvecklar både stad och landsbygd inom kommunen. Vi har det samlade ansvaret för att planera och skapa de fysiska, juridiska och affärsmässiga förutsättningarna för en trygg och god livsmiljö i Botkyrka. Våra 125 medarbetare arbetar för att möjliggöra för ett bra boende och en attraktiv närmiljö oavsett var i livet man befinner sig.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en miljöinspektör för ett föräldravikariat på 12 månader.
Som miljöinspektör ingår du i det operativa tillsynsteamet mot osund konkurrens. Du arbetar med uppsökande och operativ tillsyn inom hela miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde. Arbetet innebär att planera, genomföra och följa upp insatser tillsammans med teamledaren, samtidigt som du samverkar med andra delar av samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunen och externa myndigheter. Syftet är att motverka osund konkurrens, förebygga brottslighet och stärka tryggheten för Botkyrkaborna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- bedriva uppsökande och riktad tillsyn i samverkan med andra myndigheter och aktörer
- delta i utvecklingen av teamets arbetssätt för en effektiv och rättssäker tillsyn
- dokumentera och följa upp ärenden inom givna tidsramar
- bidra till en tydlig och serviceinriktad kommunikation med verksamhetsutövare och medborgare
- utveckla rutiner och arbetssätt inom verksamhetsområdet.
Rollen passar dig som trivs med ett varierat arbete där du får kombinera juridik, analys och samverkan. Hos oss blir du en del av en avdelning med cirka 50 medarbetare som tillsammans arbetar för en trygg, rättvis och hållbar miljö för både invånare och företag i Botkyrka.
Tjänstgöring under kvällar och helger kan förekomma.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en engagerad och kunnig enhet med sju medarbetare: en enhetschef, en teamledare, två tobak- och alkoholinspektörer, två miljöinspektörer och en bygglovshandläggare. Vi är en sammansvetsad grupp som kombinerar bred kompetens med hög servicenivå och ett nära samarbete. I arbetet har du stöd av miljöjuridisk kompetens, och enheten samverkar regelbundet med andra myndigheter och samhällsaktörer. Tillsammans bidrar vi till att utveckla tillsynsarbetet och skapa goda förutsättningar för ett tryggt och hållbart Botkyrka.
Vi erbjuder en modern och digital arbetsmiljö där du planerar ditt arbete självständigt men alltid har kollegor nära till hands. Hos oss får du möjlighet att påverka verksamheten, utvecklas i din yrkesroll och bidra med dina idéer. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling genom både interna och externa utbildningar. Här möts du av ett varmt och inkluderande klimat i en kommun som präglas av engagemang, mångfald och viljan att göra skillnad.
Du som söker till oss
Du har en akademisk examen inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete med myndighetsutövning utifrån miljöbalken.
Övriga krav för tjänsten:
- Du har erfarenhet av att uttrycka dig tydligt och professionellt på svenska i både tal och skrift, särskilt inom ramen för myndighetsutövning.
- Giltigt B-körkort, eftersom du rör dig aktivt i hela Botkyrka kommun och använder bil regelbundet i tjänsten.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av en politiskt styrd verksamhet
- Erfarenhet av förvaltningslagen.
- Erfarenhet av att möta medborgare, företagare och andra aktörer i utmanande situationer.
- Erfarenhet av att utveckla arbetssätt inom tillsynsverksamhet.
I rollen som miljöinspektör använder du din stabila och trygga framtoning i mötet med företag, organisationer och andra myndigheter. Du har ett respektfullt och lyhört förhållningssätt som skapar förtroende och bidrar till konstruktiva dialoger även i situationer som kan vara utmanande. Din relationsskapande förmåga är en viktig tillgång när du samarbetar med kollegor inom kommunen och med externa aktörer för att motverka osund konkurrens och främja trygghet.
Du arbetar självständigt och strukturerat när du planerar, genomför och följer upp tillsynsinsatser. Samtidigt trivs du i nära samarbete med andra och bidrar till ett öppet och lösningsinriktat arbetsklimat. För att lyckas i rollen behöver du kunna göra välgrundade bedömningar, hantera komplexa ärenden och vägleda verksamhetsutövare med tydlighet och professionalism. Genom ditt analytiska och lösningsorienterade arbetssätt bidrar du till en rättssäker och hållbar samhällsutveckling i Botkyrka. Ersättning
