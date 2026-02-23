Miljöinspektör
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Vi söker nu 2 miljöinspektörer till Myndighetsenheten för miljö och byggnad. Vår enhet består av 12 medarbetare varav 6 personer arbetar inom miljö och hälsoskyddsområdet. Vi finns i Skurups kommunhus och jobbar på plats i kontor med 1-2 personer. Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder flextid samt friskvårdsbidrag.
Som miljöinspektör hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete inom flera av miljö- och hälsoskyddsområdets mest centrala delar. I en tjänst ingår 2-3 olika områden som delas med en kollega. Ditt intresse och din kompetens avgör vilka områden som är aktuella inom respektive tjänst. Du ingår i en liten arbetsgrupp där samarbete och delaktighet är en självklar del av vardagen. I arbetet ingår både hantering av inkommande ärenden såsom olika sorters ansökningar och klagomål samt att planera och utföra inspektioner. Du kommer att fatta egna beslut på delegation, utforma tjänsteskrivelser och beslutsunderlag samt ge information, vägledning och rådgivning till företagare och allmänhet. Som handläggare administrerar du själv dina ärenden.
Områden som är aktuella för tjänsterna är:
• Miljöfarlig verksamhet inkl. avfall och massor
• Enskilda avlopp
• Livsmedelskontroll inkl. alkohol eller tobakstillsyn
• Hälsoskydd inkl. smittskydd
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Du har stort inflytande över ditt arbete samt möjlighet att utveckla rutiner och arbetssätt. Du driver dina ärenden effektivt från start till mål.Kvalifikationer
Relevant högskole- eller universitetsexamen. Antingen inom miljö- och hälsoskydd eller likvärdig naturvetenskaplig utbildning alternativt inom livsmedelsområdet.
B-körkort.
Du har god datorvana och behärskar Officepaketet.
Du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Meriterande är flerårig erfarenhet av tillsyn inom lagstiftningsområdena samt vana vid arbete i ärendehanteringssystemet Ecos.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är strukturerad, ansvarstagande och samarbetar väl. Du kommunicerar tydligt och förtroendeskapande, både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att göra objektiva och sakliga bedömningar samt trivs med myndighetsutövning och är trygg i att fatta beslut enligt lagstiftning. Du ska kunna balansera din myndighetsutövning med en väl utvecklad serviceanda.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
