Miljöinspektör
Ljusdals kommun, Sektor Livsmiljö, Bygg och Miljö, Miljöenheten / Hälsoskyddsjobb / Ljusdal Visa alla hälsoskyddsjobb i Ljusdal
2026-01-30
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Sektor Livsmiljö, Bygg och Miljö, Miljöenheten i Ljusdal Publiceringsdatum2026-01-30Beskrivning
På bygg- och miljöenheten arbetar i dagsläget 18 personer inom miljö, livsmedel, hälsoskydd, bygg, bostadsanpassning, alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
Vi söker nu en kollega till miljögruppen.
Arbetet är fritt och flexibelt och du styr själv över hur du lägger upp ditt arbete. Vi prioriterar verksamhetsutveckling och utbildning för medarbetarna och arbetar nära varandra utifrån samlad kompetens och erfarenhet. Vi värdesätter också tid för eftertanke, samarbete och diskussion för att kvalitetssäkra våra arbetssätt och beslut. Samtliga på avdelningen har eget kontor. Arbetsplatsen ligger centralt i Ljusdal, nära till butiker, restauranger samt buss- och tågstation med goda förbindelser mot både Hudiksvall, Bollnäs och Gävle.
Att arbeta inom Ljusdals kommun innebär bland annat att man får ta del av friskvårdsbidrag, idag upp till 3000 kronor per år. Det finns även möjlighet till flextid anpassad för de anställdas behov. Efter avstämning med chef finns möjlighet till distansarbete upp till 40 procent per vecka.Dina arbetsuppgifter
Som miljöinspektör kommer du att arbeta med tillsyn, handläggning och prövning inom miljöbalkens område. Dina arbetsuppgifter innebär att du planerar, genomför och följer upp inspektioner samt handlägger ansöknings- och anmälningsärenden. Arbetet innebär mycket kontakt med både företag och privatpersoner. Tjänsten kan till viss del anpassas utifrån kompetens/intresse.
- Genomföra inspektioner och tillsyn av verksamheter för att säkerställa att miljölagstiftningen följs.
- Handlägga anmälningar och tillståndsansökningar enligt miljöbalken.
- Analysera och bedöma provsvar
- Utreda miljörelaterade klagomål från allmänheten.
- Ge råd och information till företag och allmänhet om miljöfrågor och lagstiftning.
- Delta i projekt och kampanjer för att främja en hållbar utveckling.
Arbetet som miljöinspektör är varierande och kombinerar skrivbordsjobb med arbete ute i fält/på företag, körkort är därför ett krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning inom miljö, hälsoskydd, juridik, naturvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du kan även ha en annan universitets- eller högskoleutbildning, i kombination med arbetslivserfarenhet, som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Vid nyrekrytering utan erfarenhet tillämpar vi lärande i arbete samt utbildning, både internt och externt.
Erfarenhet av arbete med miljöinspektioner och tillsyn är meriterande, likaså god kunskap om miljölagstiftning och regler.
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har ett genuint intresse för miljöfrågor. Du är ansvarstagande och har en god förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Din kommunikativa förmåga och serviceinriktning gör att du lätt skapar förtroende och goda relationer med både kollegor och allmänhet.
Vi fäster mycket stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du har en positiv inställning och kan bidrar till det fantastiska arbetsklimat vi har på avdelningen. Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/19". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Livsmiljö, Bygg och Miljö, Miljöenheten Kontakt
Per-Anders Stolt 0651-18320 Jobbnummer
9715437