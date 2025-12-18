Miljöinspektör
2025-12-18
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Vill du bidra till en hållbar utveckling, en hälsosam och god miljö i östra Skaraborg?
Miljösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för bland annat livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn i våra medlemskommuner Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Från och med 2026 ingår även Essunga som medlemskommun.Vi har tagit över tillsynen över de flesta tillståndspliktiga verksamheterna inom miljöbalkens område från länsstyrelsen.
Miljösamverkan har ambitionen att vara Sveriges bästa miljökontor och arbetet med ständiga förbättringar genomsyrar hela verksamheten. Bemötande och service är viktigt för oss. Vi vill vara den myndighet som vi själva önskar möta genom att vi underlättar för våra kunder att följa lagar och krav inom vårt ansvarsområde.
Vi kan erbjuda dig en modern arbetsplats med varierande, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter där det finns goda möjligheter för dig att utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att få jobba i en stimulerande miljö med kompetenta kollegor. Vi erbjuder flexibel arbetstid, goda förmåner, friskvårdsmöjligheter och vi är måna om att kompetensutveckla våra medarbetare.
Vi är cirka 45 medarbetare placerade mycket centralt i Skövde med närhet till resecentrum. Skövde har framför allt goda tågförbindelser och du reser till Stockholm på ca två timmar och Göteborg på en timme. Skövde som stad växer och har som vision att nå 60 000 invånare 2025. Här finns även närhet till naturen och ett rikt utbud av kultur och handel. Gå in på www.livetiskaraborg.se
Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Miljösamverkan östra Skaraborg söker nu en miljöinspektör som ska arbeta med förorenade områden och tillståndspliktiga verksamheter.
Som miljöinspektör ingår du i ett team som arbetar med tillsyn, prövning och information inom miljöbalkens område. Du kommer att arbeta med tillsyn av miljöfarliga verksamheter, men det kan också bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom vårt arbetsområde. I första hand är tanken att du kommer att arbeta med förorenade områden och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, men beroende på hur din erfarenhet ser ut kan inriktningen bli en annan. I arbetet ingår i planerade kontroller, men även att handlägga ärenden som kommer in.
Hos oss får du ett omväxlande och roligt arbete där du blandar både administrativt myndighetsarbete, fältarbete och kundkontakt.
Du kommer i ditt arbete inventera förorenade områden, göra ansvarsutredningar, planera den egna tillsynen, genomföra inspektioner, skriva rapporter och beslut samt att följa upp att avvikelser är åtgärdade. Ett spännande utvecklingsarbete för att digitalisera handläggningen inom vår verksamhet pågår.
Tillsynen genomförs i projektform utifrån fokusområden. De självorganiserande teamen lämnas stor frihet att lägga upp sin planering, uppföljning och sitt förbättringsarbete. Vår arbetsmetod är framgångsrik och ger goda förutsättningar för ett stort engagemang och personlig utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, till exempel inriktning miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljövetenskap och/ eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig och lämplig.
Det är särskilt meriterande med erfarenhet från tillsynsarbete av tillståndspliktiga miljöstörande verksamheter. Det är även meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning genom tillsyn/kontroll i fält samt goda kunskaper inom gällande miljölagstiftning. Yrkeserfarenhet från arbete med förorenade områden är också särskilt meriterande.
En god datorvana är en förutsättning likväl som att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta och bidra till teamets utveckling. Du är initiativrik, orienterad mot resultat och utveckling med god helhetssyn.
Du är stabil och trygg i dig själv och kan skilja mellan det personliga och din professionella yrkesroll. Du känner dig bekväm med att ibland lämna besvärliga/obekväma beslut.
Eftersom rollen kräver många kontakter sätter vi stort värde på din kommunikativa förmåga och ett gott bemötande är självklart.
B-körkort för bil med manuell växellåda är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Miljösamverkan östra Skaraborg arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.
Enligt avtal. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljösamverkan Östra Skaraborg
Skövde kommun, Miljösamverkan Östra Skaraborg Kontakt
Avdelningschef miljöskydd
