Miljöinspektör
Haninge Kommun / Hälsoskyddsjobb / Haninge Visa alla hälsoskyddsjobb i Haninge
2025-12-15
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Haninge kommun bygger upp en helt ny miljö- och hälsoskyddsenhet.
Vi söker dig som kan miljötillsyn och som vill bidra med din kunskap och erfarenhet som miljöinspektör.
Den nya enheten placeras under en nyinrättad avdelning som samlar enheterna bygglov, kart- och lantmäteri samt miljö & hälsoskydd. Miljö- och hälsoskydd består av två grupper, Miljötillsyn och Hälsoskydd, som leds av varsin gruppchef. Miljötillsynsgruppen kommer bestå av 14 medarbetare och ansvarar för tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom många olika ämnesområden, besvarar remisser och handlägger anmälningar och klagomålsärenden.
Ditt uppdrag
I tjänsten ingår arbete med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. I rollen ingår att planera, bevaka, driva och utveckla arbetet och tillsynen inom ditt område. Du kommer att få stort förtroende att driva stora delar av ditt jobb självständigt. Vi arbetar även tillsammans utifrån våra sakområden och samarbetar kring många frågor och driver utveckling både inom gruppen och på kommunnivå. Du behöver därför trivas både i rollen som teamspelare och med att jobba under stort eget ansvar.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är högskoleutbildad inom miljö- och hälsoskydd eller som har motsvarande kunskaper om miljöbalken. Din bakgrund speglar gedigen kunskap av myndighetsutövning, förvaltningslag, miljöbalk och annan relevant lagstiftning liksom lång erfarenhet av tillsyn och prövning av miljöskyddsärenden. Vi söker personer med kunskap och erfarenhet inom flera olika ämnesområden som ryms inom miljötillsyn. Utifrån det ser vi gärna att du har kunskap inom till exempel kemikalielagstiftningen, reningsverk, avfall- och vattenfrågor, tillsyn av enskilda avlopp och/eller lantbruk och djurhållning.
Vårt uppdrag står på två ben: service och myndighetsutövning. I din roll förutsätts att du är trygg, positiv och pedagogisk i din kommunikation och trivs med att ge råd och vägledning likväl som att du kan ta på dig myndighetsrollen när det behövs. I rollen som myndighetsperson är det viktigt att vara noggrann och att hålla deadlines. Den kräver även att man kan kommunicera på god svenska i både tal och skrift.
Då delar av jobbet sker i fält genom besök behöver du ha B-körkort.
Det här kan vi erbjuda dig
Vill du vara med och bygga vår nya enhet och bidra till att forma framtidens miljö och hälsoskydd i Haninge? Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete som engagerar och utmanar. Då rollen är ny har du möjlighet att vara med och påverka dess utformning. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/710". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Rebecca Briving +4686068831 Jobbnummer
9644276