Miljöinspektör
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle / Hälsoskyddsjobb / Gävle Visa alla hälsoskyddsjobb i Gävle
2025-09-09
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Livsmiljö Gävle i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.
Gruppen miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken - både av verksamheter och boendemiljöer. Det kan handla om allt från miljöfarliga verksamheter till frågor som rör buller, fukt, radon eller avloppsanläggningar.
Vi erbjuder moderna lokaler, möjlighet till distansarbete efter överenskommelse och ett generöst flextidsavtal. Med vårt tillitsbaserade arbetssätt får du frihet att växa i din roll, samtidigt som du har stöd av ett engagerat och kompetent team.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker nu två miljöinspektörer med inriktning på prövning av enskilda avlopp. En av tjänsterna är ett vikariat på ett år.
I rollen kommer du främst att:
* handlägga tillståndsansökningar för enskilda avlopp
* utföra tillsynsbesök och handlägga tillsynsärenden
* ge rådgivning till företag och invånare
* bidra till utveckling av arbetssätt, tillsynsmetodik, rutiner och informationsmaterial
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor inom området för vatten och avlopp. Beroende på verksamhetens behov kan även andra tillsynsområden bli aktuella.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör, eller har annan likvärdig utbildning
* har B-körkort
* har goda kunskaper inom miljöbalken, förvaltningsrätt och myndighetsutövning
* har erfarenhet av tillsyn och prövning av enskilda avlopp
Som person är du strukturerad, självgående och lösningsorienterad. Du kan prioritera, driva ditt arbete framåt och hitta alternativ när problem uppstår. Du är också kommunikativ och kan uttrycka dig tydligt på svenska, i både tal och skrift. Du kan också anpassa din kommunikation efter olika mottagare och syften.
Vi värdesätter din samarbetsförmåga och ditt prestigelösa förhållningssätt -här vinner vi tillsammans.
Du kan formulera dig väl på ett tydligt och konkret sätt. Du anpassar ditt språk i både tal och skrift utifrån mottagaren.
Vill du bidra till ett mer hållbart Gävle och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Då ser vi fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
Gruppchef miljö- och hälsa
Johanna Brännlund 026-17 93 63 Jobbnummer
9498603