Miljöinspektör
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg / Hälsoskyddsjobb / Avesta Visa alla hälsoskyddsjobb i Avesta
2025-09-01
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning är en sammanslagning av Avestas, Fagerstas och Norbergs miljö- och byggförvaltningar. Den gemensamma förvaltningen, med Avesta som värdkommun, lyder under en kommungemensam politisk nämnd med representation från alla tre kommuner. Med enheterna Plan & Bygg, Kart & Mät, Miljö samt Administration verkar förvaltningen i en region med drygt 42 000 invånare.
Inom vår förvaltning finns en gemensam värdegrund som bygger på Engagemang, Samarbete och Tillit:
Genom att visa stort engagemang för vårt arbete kan vi inspirera våra kollegor och tillsammans utveckla verksamheten och nå gemensamma mål. Att stötta, hjälpa och lyfta varandra med respekt för våra olika roller och lita på att andra sköter sina arbetsuppgifter efter bästa förmåga. Att känna tillit och trygghet att man kan vara sig själv och att alla blir accepterade.
Miljöenheten består idag av 19 medarbetare inklusive miljöchef. Hos oss arbetar vi i team utifrån våra sakområden där vi samarbetar och driver utveckling både inom teamen och på enhetsnivå. Nu söker vi en miljöinspektör med stort intresse för miljöfrågor och utvecklingsarbete - är det du?
Miljöenheten söker en ny medarbetare till en tjänst som miljöinspektör, främst med arbetsuppgifter inom miljöskydd.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Du kommer tillsammans med våra övriga kvalificerade inspektörer, främst inom miljöskyddsteamet, att
• inom ramen för miljöbalken planlägga och genomföra tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom många olika ämnesområden, besvara remisser, handlägga anmälningsärenden samt utreda klagomål.
• handlägga och utreda ärenden, utforma tjänsteskrivelser och på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden fatta självständiga beslut i ärenden som varierar i omfattning och komplexitet.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Du har en miljöinspektörsutbildning och/eller annan högskoleutbildning eller erfarenhet vi bedömer som likvärdig. Vi söker dig med erfarenhet av myndighetsarbete inom miljöskydd, med goda kunskaper i miljöbalken och förvaltningslagen. Vi ser också att du har goda datakunskaper med god systemvana och är positivt inställd till digitala verktyg.
Tjänsten innebär mycket personkontakt så vi ställer höga krav på service samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska. Då stor del av arbetet består av inspektioner och besök som utförs självständigt krävs B-körkort.
Det är viktigt att du har god förmåga att självständigt planera och prioritera din tid. Att du kan bemöta våraverksamhetsutövare med respekt och öppen dialog samtidigt som du är tydlig med vilka krav som gäller är mycket värdefullt. Det är en självklarhet för dig att ta egna initiativ och självständigt driva dina områden framåt. Samtidigt som du är en lagspelare som uppskattar samarbete och vill bidra till gruppens gemensamma resultat. Det är önskvärt att du är flexibel, har personlig mognad samt tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, att du delar våra värderingar och passar in i vår grupp.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274141/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Kontakt
Miljöchef
Linn Nilsson linn.nilsson@avesta.se 0226-64 55 54 Jobbnummer
9485166