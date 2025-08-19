Miljöinspektör
2025-08-19
Miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun söker en ny miljöinspektör till vårt miljöteam! Tjänsten är en tillsvidareanställning och är placerad inom miljöenheten.
På miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar idag 25 personer fördelade på 2 enheter: miljöenheten och byggenheten. Miljöenheten består av totalt 11 medarbetare och en enhetschef. Som miljöinspektör kommer du ingå i ett väletablerat team med många olika kompetenser där ständigt lärande och utveckling förespråkas och där du förväntas bidra till helheten.
Miljöenheten arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling vilket innebär att idéer kring effektiviseringar och förbättringar efterfrågas och genomförs.
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Miljöenheten söker en ny medarbetare till vårt miljöteam för att stärka vårt arbete inom tillsyn och prövning inom områden miljöfarliga verksamheter och förorenade områden.
I arbetsuppgifterna ingår att ge råd och information till våra medborgare och företag, utföra tillsyn och prövning enligt miljöbalken, svara på remisser samt att besluta i myndighetsärenden. Arbetet är omväxlande, med både kontors- och fältarbete, och innebär täta kontakter med företag, medborgare och andra aktörer som du ska kunna bemöta på ett professionellt sätt.
Då är vi en liten enhet är det av stor vikt att vi stöttar varandra inom övriga tillsynsområden vid behov, för att lösa vårt uppdrag. Andra ansvarsområden kan bli aktuella beroende på de behov som finns på miljöenheten.Kvalifikationer
Vi söker dig med en högskoleutbildning inom naturvetenskap, med inriktning mot miljö- och hälsoskydd, eller en annan, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning. Det är särskilt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med tillsyn och prövning enligt miljöbalken.
Som person är du förtroendeingivande och serviceinriktad med gott omdöme, integritet och förmåga att göra relevanta prioriteringar. Eftersom arbetet innebär många kontakter med människor är lyssnande, inkännande och kommunikativa personlighetsdrag särskilt bra att ha i bakfickan.
Därtill önskar vi att du är en självgående men strukturerad lagspelare, har b-körkort och datorvana. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272721-2025-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef miljöenheten
Iulia Ohlin iulia.ohlin@ronneby.se 0457-618179 Jobbnummer
9464052