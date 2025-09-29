Miljöingenjör
Vi är 500 eldsjälar som tillsammans med våra 125 000 kunder skapar smarta tjänster, främjar resurseffektiv energianvändning och bygger framtidens hållbara energisystem. Med ett brett utbud av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och laddningsinfrastruktur och energitjänster lever vi efter vår vision: "Tillsammans skapar vi morgondagens hållbara samhälle, idag!".
Vi har gett oss sjutton på att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners lösa klimatutmaningarna för nordvästra Skåne.
För oss är det lika viktigt att våra kunder får en enkel och behaglig energitillvaro som att våra medarbetare trivs, mår bra och har förutsättningar att göra detta viktiga jobb. Moderna kontorslokaler, möjlighet till hybridarbete, träning på arbetstid, friskvårdsbidrag och 17 timmars volontärsarbete varje år är några av förmånerna. Kom och var med oss! #tillsammansför17.
För oss är mångfald viktigt på riktigt. Det som gör oss olika är också det som utvecklar oss mest. Olika perspektiv, erfarenhet och personligheter är en stor del av vår nyckel till framgång. Var dig själv och bidra på ditt alldeles egna sätt - välkommen till Öresundskraft!
Som anställd kan du komma att bli krigsplacerad på Öresundskraft, utifrån totalförsvarets behov.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet kan kontroller komma att genomföras före anställning.
Vill du bidra till en hållbar energiframtid? Som Miljöingenjör på Öresundskraft får du en central roll i att säkra miljö- och kemiarbetet inom kemikalier, vatten och mätning/analys - och samtidigt vara med och utveckla framtidens energiproduktion tillsammans med engagerade kollegor.
Om verksamhetenInom vårt Ansvarsområde Produktion & Anskaffning ansvarar vi för drift och underhåll samt löpande utveckling och optimering av all energiproduktion inom Öresundskraft (Helsingborg och Ängelholm). Inom Driftavdelningen, där denna tjänst är placerad, ansvarar vi för den löpande driften vid Filbornaverket och Västhamnsverket, i Helsingborg, samt vid Åkerslundsverket, i Ängelholm. Vi är ca 50 engagerade medarbetare fördelat mellan skiftesgående Kontrollrumstekniker / kontrollrumsingenjörer och dagtidsgående Driftsamordnare, Driftledare, Processingenjörer och Miljöingenjörer.
Om tjänstenSom Miljöingenjör på Öresundskraft, inom Produktion och anskaffning, blir du en viktig del av vårt miljöteam och får en central roll i arbetet med att säkra och utveckla miljö- och kemiarbetet vid våra produktionsanläggningar i Helsingborg och Ängelholm.
Tyngdpunkten i rollen kommer att ligga inom dessa tre områden:
• Kemikalier - du ansvarar för kemikaliehantering i vårt system Chemsoft, inklusive inventering, riskbedömningar, uppföljning och förbrukning.
• Vattenkvalitet - du arbetar med uppföljning och provtagning av dag- och spillvatten samt rökgaskondensat, inklusive recipientkontroll och rapportering.
• Mava/ånga - du följer upp och kontrollerar mava-/ångcykeln samt fjärrvärmeprocesser, inklusive provtagning och arbete med Online instrument.
Utöver dessa huvudområden deltar du i arbetet med miljörapporter, tillsynsbesök, periodiska miljöbesiktningar och myndighetskontakter. Du kommer även att medverka i projekt och utvecklingsaktiviteter kopplade till våra anläggningar, samt bidra till vår omvärldsbevakning och att vi möter nuvarande och kommande BAT-krav, inom dina huvudområden.
Rollen innebär ett nära samarbete med driftpersonal, projektledare och andra interna funktioner. Du kommer att arbeta både självständigt, inom dina ansvarsområden, och i team tillsammans med dina två kollegor (Miljöingenörer) för att utveckla vårt gemensamma miljöarbete. Du rapporterar direkt till avdelningschefen Drift och kommer att vara placerad på Filbornaverket, i Helsingborg.
Om digVi utgår ifrån att du har en ingenjörs- eller högskolexamen inom kemiteknik, miljökemi eller miljövetenskap och att du har några års relevant erfarenhet från energiproduktion eller liknande tung processindustri. Du både talar och skriver svenska flytande, har körkort (B) samt en mycket god IT-vana.
Det är viktigt för oss att du är strukturerad, proaktiv, flexibel och bra på att samarbeta, såväl inom organisationen som med externa samarbetspartners. Du behöver ha lätt för att se helheten och ändå snabbt förstå och hitta komplexa samband på detaljnivå. Du trivs när ingen dag är den andra lik och när nya utmaningar och omprioriteringar är mer regel än undantag. Naturligtvis är du genuint intresserad av ditt yrkesområde, är noggrann och systematisk problemlösningsförmåga.
Vi samarbetar med Nexer Recruit i denna rekrytering. För närmare information är du välkommen att kontakta Nexer Recruit: Björn Larsson: 072-572 36 70, bjorn.larsson@nexergroup.com
Tillträde till tjänsten kan ske omgående. Vi arbetar därför med ett löpande urval för intervjuer. Sista dag att ansöka är 2025-11-03.
FACKLIG KONTAKTMads Jensen, Vision, 042-490 3129Kristina Lassing, Akademikerna, 042-490 3823 Ersättning
