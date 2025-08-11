Miljöingenjör
Kalmar Vatten AB, Avdelning Avlopp / Hälsoskyddsjobb / Kalmar Visa alla hälsoskyddsjobb i Kalmar
2025-08-11
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Vatten AB, Avdelning Avlopp i Kalmar
Kalmar Vatten AB är ett kommunägt bolag som har till uppgift att förse kommuninvånarna med dricksvatten av hög kvalitet och rena avloppsvattnet innan det når Kalmarsund. I Kalmar kommun har vi cirka 60 000 personer anslutna samt ett stort antal företag och andra samhällsinstitutioner.
Vi är 125 medarbetare som arbetar med stor miljöhänsyn, hög kostnadseffektivitet och god service. Vi står inför en utmanande och dynamisk framtid vad gäller krav på dricksvattenproduktion och avloppsrening, förnyelse av VA-ledningar och utbyggnad av befintligt ledningsnät. Tillsammans möjliggör vi framtidens Kalmar.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Är du intresserad av hållbar utveckling och vill göra skillnad? Då kanske du är vår nya miljöingenjör som vi söker till avdelning Avlopp och Kalmar Vatten.
Som miljöingenjör hos oss ansvarar du för att driva och samordna miljöarbetet inom hela Kalmar Vatten. Detta innebär både strategiskt och operativt arbete med miljölagstiftning, rapportering, tillståndsfrågor och hållbarhetsfrågor. Du är med och samordnar, planerar och följer upp arbetet kring ISO miljöledningssystem, i samarbete med verksamhetsutvecklare. Vår miljöingenjör företräder även Kalmar Vatten i kontakt med våra tillsynsmyndigheter, såsom Länsstyrelsen och Miljökontoret. Kalmar Vatten är REVAQ-certifierade och din roll i det är att samordna och organisera certifieringen samt vara andrapartsrevisor. Du stöttar avdelningarna i kemikaliehantering samt hantering av kemikalieregistret.
Miljöingenjören medverkar i projekt inom till exempel reningsteknik, dagvattenuppdrag och klimatanpassning. Du driver även andra förbättringsprojekt kring utsläpp, energianvändning, kemikalier, resursanvändning och avfall. Som miljöingenjör har man även ansvar för att informera och utbilda Kalmar Vattens medarbetare i miljöfrågor, nyheter inom området samt eventuella kommande nyheter.
Kalmar Vatten är en hälsosam arbetsplats och det ingår även i ditt arbete att delta i bolagets friskvårdsprogram och andra personalutvecklande aktiviteter. Vårt mål är att pensionera friska medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom miljö, ekosystemteknik, naturvetenskap eller liknande. Du har även några års erfarenhet av miljöarbete inom VA, industri, Länsstyrelse eller kommunal verksamhet, samt mycket god kunskap om miljöbalken, tillståndsprocesser och miljörapportering. Du har erfarenhet av att ha jobbat med ISO 14001 samt kemikaliehantering. Meriterande om du har erfarenhet av arbete med REVAQ.
Som person är du engagerad och driven av hållbar utveckling. Du är analytisk och strukturerad, du tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare. Du är van att arbeta självständigt, och är trygg och stabil som person och i din yrkesroll. Du är samarbetsorienterad och kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt.
Välkommen med din ansökan!
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Då Kalmar Vatten är en samhällsnyttig verksamhet kan anställningen vara aktuell för krigsplacering samt säkerhetsprövning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C261876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Vatten AB
(org.nr 556481-7509) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar Vatten AB, Avdelning Avlopp Kontakt
HR-specialist
Jennie Anderberg jennie.anderberg@kalmarvatten.se Jobbnummer
9451615