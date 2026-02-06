Miljöhandläggare miljöskydd
Gislaveds kommun / Hälsoskyddsjobb / Gislaved Visa alla hälsoskyddsjobb i Gislaved
2026-02-06
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-06Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Miljöenheten arbetar för en god bebyggd miljö och en sund och säker livsmiljö. Enheten arbetar åt bygg- och miljönämnden som är gemensam för två kommuner, Gislaved och Tranemo. Dina arbetsuppgifter
Vi söker en miljöhandläggare som tycker om att göra tillsyn, att träffa människor och bidra till samhällsnyttan. Du gör tillsynsbesök på avloppsreningsverk, verkstadsindustrier, plastanläggningar, biltvättar med mera. Du handlägger bland annat inkommande ansökningar, anmälningar och remisser.
För en handläggare med erfarenhet inom yrket finns det viss möjlighet att specificera arbetsuppgifterna efter erfarenhet och önskemål.
Kvalifikationer
Du ska ha en relevant naturvetenskaplig högskoleexamen eller motsvarande. Du har kunskap om hur olika verksamheter kan påverka miljön. Du behöver ha god kunskap om miljölagstiftning och förvaltningsrätt. Goda kunskaper i det svenska språket är nödvändigt. Du ska ha ett professionellt bemötande och god förmåga att strukturera och prioritera bland dina uppgifter. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Intervjuer kan ske löpande under rekryteringsprocessen.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för bygg och miljö, Enhet Miljö Kontakt
Angela Sjöblom 0371-81238 Jobbnummer
9726595