Initiativrik assistent sökes till 8-årig kille
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östhammar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östhammar
2026-06-18
, Uppsala
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, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Östhammar
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige
Helgextrajobb för dig som inte behöver bli tillsagd vad som behöver göras
Vi söker en person som vill arbeta extra som personlig assistent åt en 8-årig kille i Östhammar. Det här är inte ett jobb där du sitter av tiden. Vi söker dig som själv kommer med idéer till aktiviteter, ser möjligheter istället för hinder och trivs med att ta egna initiativ. Du behöver vara trygg, ansvarstagande och ha förmågan att skapa en rolig och meningsfull dag utifrån personen du har framför dig.
Erfarenhet av barn är en stor fördel. Har du arbetat nära familjer, inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller liknande är det meriterande, men personlighet väger tyngst än ett visst CV.Vi tror att du är en person som gärna är ute, hittar på saker, engagerar dig och ser relationen som den viktigaste delen av jobbet. Arbetet gäller helger och röda dagar, dagtid och kväll, vid behov och tjänsten kräver bil och körkort.
Som personlig assistent åt barn med funktionsvariation krävs ett särskilt utdrag ur polisens belastningsregister som du kan ansöka om här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
742 35 ÖSTHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil assistans Kontakt
Arbetsledarpartner
Claudio Palacios claudio.palacios@stil.se Jobbnummer
9970129