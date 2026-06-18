Kock Till Badhotell
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2026-06-18
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Kock till nyöppnade Margretes Badhotell, Strandbaden
Om arbetsgivaren
I juli öppnar vi portarna till Margretes Badhotell – ett anrikt badhotell från slutet av 1800-talet, vackert beläget vid havet i Strandbaden på Kullahalvön. Vi blåser nytt liv i en klassisk miljö och skapar en havsnära restaurang där gästen möts av god mat, personlig service och en varm atmosfär – lika självklart för en avkopplande vardag som för festliga tillfällen. Vi lagar mat från grunden med omtanke om råvaror, kvalitet och känsla, och kommer att servera allt från frukost och à la carte till matpaket och arrangemang för våra hotellgäster och besökare.
Margretes Badhotell är en del av Blue Tuna Group, en växande restauranggrupp i nordvästra Skåne. Nu bygger vi upp teamet inför öppningen, och du får chansen att vara med från start – i ett mindre, sammansvetsat team mitt i en av Skånes finaste havsmiljöer.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som kock hos oss är du en nyckelperson i köket och bidrar till att varje gäst får en matupplevelse utöver det vanliga. Eftersom vi öppnar nytt får du vara med från början, hjälpa till att köra in rutiner och växa tillsammans med verksamheten. Du lagar mat från grunden – från frukost och lunch till à la carte och festliga tillfällen. Tjänsten passar dig som trivs i ett varierat tempo, gillar att laga mat med kvalitet och vill vara en del av ett engagerat team i uppstart.
I rollen ingår bland annat att:
Vara med och köra igång köket inför öppningen
Förbereda och tillaga rätter från grunden med hög och jämn kvalitet
Ansvara för din station under service, både i vardagen och vid större tillfällen
Bidra till mottagning och hantering av råvaror samt minimera svinn
Följa rutiner för hygien och egenkontroll (HACCP)
Bidra till en god stämning och ett bra samarbete i köket
Vi söker dig som
Har utbildning till kock och/eller erfarenhet från restaurangkök
Lagar mat från grunden med ett genuint intresse för råvaror och kvalitet
Tycker det är inspirerande att vara med och bygga upp något nytt
Är van vid varierat tempo och håller struktur och kvalitet även när det är fullt
Är noggrann, ansvarstagande och en prestigelös lagspelare
Behärskar svenska och/eller engelska i tal
Meriterande
Erfarenhet av uppstart eller nyöppning av restaurang
Erfarenhet av hotell- och restaurangverksamhet med frukost, à la carte och event
Vana vid säsongsbetonad verksamhet
Vi erbjuder
En unik möjlighet att vara med från start när vi öppnar ett anrikt badhotell i ny tappning – med ett havsnära läge, stor variation och en stark gemenskap i ett mindre team. Hos oss får du utvecklas och vara med och forma en restaurang med både historia och framtid, som en del av Blue Tuna Group. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Mail
E-post: felix@nabomatbar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ANSÖKAN MAGGAN". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Margrete vid havet AB
(org.nr 559541-7741)
Kullagatan 135 A (visa karta
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252 20 HELSINGBORG Jobbnummer
9970115