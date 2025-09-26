Miljöhandläggare
Blekinge flygflottilj söker Miljöhandläggare till flottiljstaben
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga? Är du en lösningsorienterad person som tycker om snabba svängningar, utmaningar och vill arbeta med miljöfrågor. Då är du den vi söker!
Blekinge flygflottilj är ett förband som ständigt utvecklas och där du blir en nyckelperson för att skapa förutsättningar för att flottiljen ska kunna bedriva verksamhet och säkerställa att miljökraven efterlevs.
Då Försvarsmakten är en myndighet på frammarsch har vi nu behovet av att utöka vår redan befintliga miljöfunktion med fler medarbetare. Tillsammans skapar vi förmåga att genomföra övningar, insatser och operationer inom och utanför Sverige. Flottiljstaben, som du kommer att vara en del av, är flottiljchefens stöd för att leda och följa upp verksamheten, utarbeta beslutsunderlag och även stödja övriga chefer inom förbandet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetet inom funktionen miljö är komplext och god kunskap om miljölagstiftningen är nödvändig. Som handläggare arbetar du med förbandets egenkontroll, rapportering, miljöbedömningar, yttranden/remisser avseende miljö i infrastrukturprojekt och fysplanärenden, riksintressebevakning, riskanalyser, buller, kemikalie- och avfallshantering, markskadereglering samt genomförande av miljöutbildningar för garnisonens personal, m.m.
Handläggaren utgör ett stöd till miljösamordnaren avseende övningsplanering, samverkan med tillsynsmyndigheten och andra intressenter, utredningar och föredragningar för förbandschefen. Arbetet innebär handläggning av ärenden inom miljöbalkens område på samtliga verksamhetsplatser (Ronneby, Visby och Hagshult). Arbetet medför resor inom landet.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
• Akademisk examen inom miljövetenskap, naturvetenskap, miljöjuridik eller motsvarande högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i miljölagstiftningen.
• God datorvana.
• Körkort B, manuell växellåda.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet inom miljöområdet, gärna inom kemikalier, förorenad mark, m.m.
• Erfarenhet av myndighetsarbete och offentlig förvaltning, t.ex. som miljöhandläggare eller motsvarande.
• Erfarenhet av tidigare arbete med fysisk planering.
• Erfarenhet av markskadearbete eller skadehantering.
• Tidigare erfarenhet av arbete i Försvarsmakten, företrädesvis inom miljöområdet.
• Genomfört Försvarsmaktens grundläggande soldatutbildning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill stärka förbandets miljöfunktion och vara en viktig del av vårt team. Befattningen som miljöhandläggare innebär att du arbetar både självständigt med eget ansvar och tillsammans med kollegor för att nå gemensamma mål. Arbetet innebär mycket samverkan inom enheten, med övriga delar av förbandet men också med andra delar av Försvarsmakten. Hos oss kommer du att få en varierad vardag där flexibilitet och förmågan att prioritera är viktiga framgångsfaktorer.
Vi tror att du är en engagerad medarbetare som är strukturerad, prestigelös och duktig på att uttrycka dig i tal och skrift. Du besitter en god social kompetens och har lätt för att knyta nya kontakter och skapa förtroendefulla relationer på alla nivåer. Vi ser att du har förmågan att anpassa dig efter ändrade omständigheter.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar provanställning om 6 månader.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Befattningsnivå: Civil
Arbetsort: Ronneby
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifter som under kortare tid bedrivs på annan ort eller utomlands kan förekomma.
Tjänsten innebär krigsplacering och kommer därför föregås av säkerhetsprövning.
Upplysningar om tjänsten:
Miljösamordnare Edyta Arasimowicz, tfn: 010-827 12 40.
Fackliga företrädare:
Peter Bohnsack, OFR/S, tfn: 070-857 40 06, Jan-Anders Nilsson, SEKO, tfn: 073-422 23 40, Hans Bergvall, OFR/O, tfn: 070 -949 06 08, Chatrine Larsson, SACO, tfn: 070-661 84 37
Sista ansökningsdag:
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du berättar mer om dig själv och motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
