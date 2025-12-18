Miljöarbetare Maskinförare
Ragn-Sells Recycling AB / Renhållningsjobb / Gävle Visa alla renhållningsjobb i Gävle
2025-12-18
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Uppsala
, Borlänge
, Sigtuna
, Västerås
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.
Till vår anläggning i Gävle söker vi nu dig som är en teknisk- och resultatintresserad Maskinförare.
Anläggningen i Gävle sorterar och mellanlagrar avfallsklassade produkter. Genom vårt arbete möjliggör vi att stora mängder avfall kan materialåtervinnas eller energi utvinnas i samhället. Vi har för avsikt att växa i Gävle och utveckla våran anläggning och verksamhet.
Vi erbjuder dig
• Ett arbete där du kan utvecklas både kompetensmässigt och på det personliga planet.
• Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
• En trevlig arbetsplats med bra och kunniga kollegor
• Självklart goda anställningsvillkor med kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag osv.
• Kompetens- och karriärutvecklingsmöjligheter genom vår egen Akademi.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du få stor kunskap och förståelse för arbetet på anläggningen. Dina arbetsuppgifter kan variera mellan mottagning, lastning av material samt i framtiden arbeta med vårt sikt- och sorteringsverk. Du ansvarar för att din del i uppdragen planeras och utförs så effektivt som möjligt. En viktig del i rollen är att vara lösningsorienterad och flexibel för att kunna hantera både planerade och händelsestyrda uppdrag och göra de prioriteringar som säkerställer mottagning och leverans. Rollen innebär även att komma med förslag som effektiviserar arbetet i produktionen. Du kommer också att arbeta efter våra rutiner vid avvikelser och reklamationer.
Heltid 40 tim/vecka, schemalagda arbetstider.
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.Profil
I denna roll ser vi gärna att du har gymnasieutbildning med inriktning på teknik, logistik eller annan utbildning och/eller erfarenhet vi bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet från liknande roller och innehar B-körkort och maskinförarbevis för hjulllastare/grävmaskin/materialhanterare. Det är meriterande med erfarenhet inom återvinningsbranschen och du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Som person gillar du att utveckla de arbetsuppgifter som du arbetar med och har stort intresse för hur ditt arbete kan bida till att utveckla företaget, ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Du trivs med och har lätt för att arbeta i grupp men är även självständig. Du är strukturerad, har god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta. Du bidrar med kunskap och medverkar i införande av nya arbetssätt och tekniker. Integritet, etik och moral är viktigt för dig. Självklart har du intresse för miljöfrågor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och kan därmed komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdatum som är 11 januari2026. Du söker denna tjänst genom knappen Ansök nedan, där du registrerar ditt CV och personliga brev.
Har du frågor? Kontakta Sektionschef Pia Ivares Boberg på mail: pia.ivares.boberg@ragnsells.com
Välkommen med din ansökan!
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland.
