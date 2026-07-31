Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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2026-07-31
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Vill du vara med och främja människors hälsa och bidra till en hållbar miljö? Då är det dig vi söker! Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen behöver nu en ny kollega till hälsoskyddsgruppen.Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör arbetar du med tillsyn enligt miljöbalken och utövar myndighetsuppdrag på ett respektfullt och sakligt sätt gentemot verksamheter och individer du möter ute på fältet. Den här tjänsten har inriktning mot hälsoskydd och innebär att du självständigt inspekterar verksamheter och bedömer om deras verksamhet uppfyller lagstiftningen. I rollen ställer du krav, informerar och fattar beslut, samtidigt som du bidrar till att skapa en hållbar och trygg miljö för alla. Du planerar och genomför tillsyn själv utifrån den beslutade tillsynsplanen samt driver dina egna ärenden från start till avslut. Som inspektör hos oss får du en varierande och utvecklande roll.
Arbetet innebär många samarbetskontakter med andra aktörer, förvaltningar och privatpersoner vilket innebär att du behöver kunna kommunicera på ett anpassat och professionellt sätt. Dina arbetsuppgifter omfattar både planerad och händelsestyrd tillsyn. De tillsynsobjekt som är aktuella för tjänsten kan vara skolor, förskolor, skärande och stickande verksamheter med mera. Du kommer också handlägga inkommande ärenden som till exempel klagomål och anmälningsärenden. Du behöver på ett respektfullt sätt kunna informera, ställa krav och fatta beslut utifrån saklig grund. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra.
Vi använder Ecos 2 som ärendehanteringssystem
Din kompetens
Vi söker dig som har en högskoleutbildning om minst 180-240 hp från naturvetenskaplig, folkhälsovetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning som bedöms lämplig alternativt motsvarande praktisk erfarenhet. Vi vill också att du har goda kunskaper i miljöbalken. Vi ser även att du har god datorvana och uttrycker dig väl i svenska både i tal och skrift. Har du utbildning i förvaltningsrätt på minst 15 högskolepoäng eller motsvarande praktisk erfarenhet ser vi det som ett plus. Erfarenhet av myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet ser vi också som ett plus.
B-körkort är ett krav då tjänstebilar förekommer.
Som person är du trygg, stabil, lyhörd och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har en god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter och planerar samt organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan tänka riskbaserat och kritiskt samt har förmågan att anpassa dig efter nya rön och förändringar i lagstiftningen. Du kan uttrycka dig bra i tal och skrift på svenska, men det kan också hända att du behöver kommunicera på engelska. arbetet kräver mycket god datorvana" eller att det vävs in i befintlig text om kommunicering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
På miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är vi cirka 50 personer som arbetar med tillsyn med stöd av bland annat miljöbalken, avfallslagstiftningen, kemikalielagstiftningen, strålskyddslagen, tobakslagen, alkohollagen, livsmedelslagen samt konsumentjuridisk rådgivning. Vi deltar i samhällsplaneringen genom exempelvis deltagande i interna styr- och projektgrupper och som remissinstans i planärenden. Vår verksamhet är utåtriktad och berör på något sätt alla som bor och verkar i Västerås. Vi som arbetar på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför det operativa tillsynsarbetet som miljö- och konsumentnämnden ansvarar för. Här får du arbeta med engagerade och kompetenta kollegor som hjälper och är måna om varandra.
Hos oss blir du en del av ett kompetent och engagerat team där samarbete och arbetsglädje står i centrum. Vi tror på frihet under ansvar, vilket innebär att du själv planerar och driver ditt arbete, samtidigt som vi värdesätter balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder därför flextid och möjlighet att arbeta hemifrån delar av veckan. Vårt kontor är centralt placerat med goda kommunikationsmöjligheter och vi har tjänstebilar och tjänstecyklar för resor i tjänsten. Dessutom erbjuds du även friskvårdsbidrag årligen.
Läs gärna mer om förvaltningens arbete på: https://www.vasteras.se/miljoochhalsoskyddsforvaltningen
Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00424". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Kontakt
Naturvetarna
Andreas Berg Mörén andreas.berg.moren@vasteras.se +4621391344 Jobbnummer
10017082