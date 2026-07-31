Lärare i textilslöjd, Residenskolan och Luleå Internationella skolan
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Luleå Visa alla grundskollärarjobb i Luleå
2026-07-31
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Residensskolan omfattar årskurserna 7-9 och är en högstadieskola med ca 160 elever, och i samma byggnad finns Luleå internationella skolan som är en 4-9 skola med ca 80 elever. Den personliga atmosfären är viktig för att eleverna ska få möjlighet att växa, utveckla talanger och intressen. Skolan är placerad alldeles intill Hermelinsparken i centrum av Luleå som en del av en rik utbildningsmiljö i gymnasiebyn. Kommunikationerna hit är mycket bra. Skolans målsättning är att alltid utvecklas för att hålla en hög kvalité i undervisningen. Skolan har sedan några år tillbaka satsat på att utveckla det digitala lärandet där målsättningen är att kunna erbjuda en modern undervisning av hög kvalité.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är behörig lärare med legitimation för undervisning i ämnet textilslöjd för årskurs 7-9 på Residensskolan och årskurs 4-9 på Luleå Internationella skolan. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med undervisning av både flerspråkiga och icke-flerspråkiga elever. I ditt uppdrag ingår att: planera, genomföra undervisning, bedöma elevernas prestationer och se till deras utvecklingsbehov samt bedöma och betygssätta eleverna. Med tydlig struktur och en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå målen. Dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling är en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Du kommer att ha mentorskap för en klass tillsammans med en annan lärare på skolan.Kvalifikationer
Du har behörighet och lärarlegitimation för att undervisa i textilslöjd. Om du har kunskaper och intresse att jobba digitalt i undervisningen så är det en tillgång. Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskaper att arbeta språk -och kunskapsutvecklande, samt har goda kunskaper i att använda digitala verktyg som pedagogiskt redskap och som kommunikation i lärandet.
Du har förmåga att bygga relationer med eleverna och mellan eleverna och kan skapa tydlig struktur och ramar för att det ska bli tryggt och att eleverna ska få en god och tillgänglig arbetsmiljö. Vidare har du förmåga att få till ett bra samarbete med vårdnadshavare, men även med andra professioner i och utanför skolan. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi sätter stort värde vid personlig lämplighet.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Tillträde Ht 2026 eller enligt överenskommelse.
Varmt Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Timmermansgatan 25 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig organisation
Sveriges Lärare +46920453000 Jobbnummer
10017070