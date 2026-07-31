Tandläkare sökes till OC Kungsbacka
H.f. Oral Care Aktiebolag / Tandläkarjobb / Kungsbacka Visa alla tandläkarjobb i Kungsbacka
2026-07-31
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Oral Care Kungsbacka (tidigare Tandgruppen) söker en engagerad Tandläkare till oss.
Vi är åtta tandläkarteam, varav ett specialiserar sig på barn och ungdomar. Hos oss får du arbeta i en trivsam miljö med helhetssyn på tandvård och tillgång till specialister knutna till kliniken.
Vår filosofi är att erbjuda hälsoinriktad tandvård till våra patienter, och vi prioriterar kontinuerlig vidareutbildning för vår personal för att säkerställa att vi alltid levererar bästa möjliga tandvård.
Kliniken ligger i närheten av Kungsbacka sjukhus.
Om rollen som tandläkare på OC Kungbacka
Som tandläkare hos oss arbetar du i ett engagerat team bestående av tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister. Du erbjuds ett varierat och givande arbete med fokus på högkvalitativ och hälsoinriktad tandvård där patientens bästa alltid står i centrum.
Arbetsuppgifter och ansvar för tandläkare
Genomföra undersökningar, diagnostik och behandlingar inom allmäntandvård.
Skapa och följa upp individuella behandlingsplaner.
Samarbeta med övriga i teamet för att erbjuda patienterna en trygg och effektiv vård
Bidra till klinikens utveckling och arbeta kontinuerligt med kvalitetssäkring.
Hålla dig uppdaterad inom moderna behandlingsmetoder och regelverk.
Kvalifikationer för tjänsten som tandläkare
Legitimation som tandläkare.
Några års erfarenhet i yrket är meriterande, men även du som är nyexaminerad är välkommen att söka.
God kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroende hos patienter.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av journalsystemet Muntra är en fördel.
Flexibel, lösningsorienterad och positiv inställning till nya arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig som tandläkare på Oral Care
En stabil anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftig lön.
Stora möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning.
En arbetsmiljö där du blir en viktig del av ett sammansvetsat team.
Friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Möjlighet att påverka och utveckla klinikens verksamhet tillsammans med engagerade kollegor.
Ansökan och kontakt
Vi söker dig som vill bidra med engagemang och professionalitet till Oral Care Kungsbacka. Skicka in din ansökan, gärna med CV och personligt brev, så snart som möjligt då vi tillämpar löpande urval.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan och att tillsammans skapa framtidens tandvård!
Varmt välkommen till Oral Care! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8154352-2125018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H.f. Oral Care Aktiebolag
(org.nr 556346-4840), https://karriar.oralcare.se
Gamla Göteborgsvägen 5 (visa karta
)
434 41 KUNGSBACKA Arbetsplats
Oral Care Jobbnummer
10017073