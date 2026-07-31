Kvinna i Rinkeby söker assistent
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Solna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Solna
2026-07-31
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Personlig assistent sökes till kvinna i Rinkeby (deltid)
Jag är en kvinna i 35-årsåldern som bor i Rinkeby och söker nu en eller flera personliga assistenter som vill bli en viktig del av min vardag.
Som personlig assistent hos mig arbetar du nära mig och ger både praktiskt och personligt stöd i olika situationer under dagen. Du hjälper mig i dagliga rutiner och bidrar till en trygg, fungerande och meningsfull vardag.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar bland annat:
Hjälp med dagliga rutiner såsom på- och avklädning, personlig hygien, dusch och förflyttningar till och från rullstol
Praktiskt stöd i vardagen – du behöver därför vara bekväm med att arbeta nära och ge fysiskt stöd vid behov
Hushållssysslor såsom matlagning, städning och tvätt
Att vara ett tryggt stöd i min vardag och bidra till en god livssituation
Vem är du?
Jag söker dig som:
Är kvinna, gärna mellan 28–45+
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Är rökfri
Är ansvarsfull, respektfull och pålitlig
Har ett lugnt och professionellt bemötande
Är lyhörd och uppmärksam på andras behov
Är noggrann, arbetsam och flexibel
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Är kreativ och lösningsorienterad
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du har respekt för integritet och förstår den personliga situation som arbetet innebär. Du behöver ha känsla för när du ska vara aktiv och när du ska ta ett steg tillbaka. Du ska kunna följa instruktioner men också arbeta självständigt.
Meriterande
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är meriterande, men inget kravOm tjänsten
Deltid
Start omgående
Arbetstiderna varierar, men de flesta passen är cirka kl. 10–14
Schemat planeras enligt överenskommelse
Kollektivavtal finnsSå ansöker du
Intervjuer sker löpande.
Känner du att detta skulle passa dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Berätta gärna om dig själv, din bakgrund och varför du är intresserad av tjänsten.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
171 27 SOLNA Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Jobbnummer
10017053