Lärare 7-9 i NO/Teknik till Vikbolandsskolan
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2026-07-31
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Vill du arbeta i en unik skolmiljö på landsbygden, där skärgården möter stark gemenskap och skolutveckling? Vi söker en behörig lärare i NO och Teknik i åk 7-9 som tillsammans med kollegor bygger trygga relationer och utvecklar en inspirerande och kvalitativ lärmiljö!
Vilka är vi?
Vikbolandsskolan ligger i ett naturskönt område på Vikbolandet, i en landsbygdsmiljö med stark lokal förankring och närhet till skärgården. Här går elever från förskoleklass till årskurs 9 och skolan präglas av närhet mellan elever och vuxna, stort engagemang och pågående utvecklingsarbete.
Skolan befinner sig i en spännande fas där vi arbetar systematiskt för att bygga långsiktiga strukturer för trygghet, studier och ökad måluppfyllelse. Du blir en viktig del av arbetet!Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
I rollen som NO/Tekniklärare för årskurs 7–9 är du med och gör naturvetenskap och teknik begripligt, spännande och relevant för elevernas vardag. Du planerar, genomför och följer upp undervisning i enlighet med skolans styrdokument och arbetar för att alla elever ska lyckas utifrån sina förutsättningar. Du samarbetar nära med kollegor i både ämneslag och arbetslag för att skapa en helhet kring elevernas lärande.
Du delar mentorskapet med två kollegor i åk 9. Du har eleverna i fokus och arbetar med ledning och stimulans för att möta eleverna på grupp- och individnivå.
I uppdraget ingår det att:
undervisa i NO-ämnen och Teknik i årskurs 7–9.
planera och utvärdera undervisning utifrån läroplan, kursplaner och lokala mål.
anpassa undervisningen efter elevers olika behov och förutsättningar.
arbeta med bedömning, betygsättning och dokumentation på ett likvärdigt sätt.
samarbeta med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa trygghet och studiero.
bidra aktivt i skolans utvecklingsarbete och gemensamma projekt.
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma en positiv och inspirerande skolmiljö för både elever och personal, i nära samarbete med engagerade kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet i NO och Teknik för årskurs 7-9. Har du tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete ser vi det som en tillgång.
Du är en trygg och engagerad lärare med bred pedagogisk kompetens och ett relationellt förhållningssätt.
Du är lyhörd och trivs med att arbeta nära elever i olika åldrar. Du ser värdet i att skapa struktur, delaktighet och trygghet, både i klassrummet och i det kollegiala samarbetet.
Du är också van att möta elever som utmanar och har en förmåga att skapa goda relationer och undervisning som möter elevers olika behov.
Som person har du lätt för att anpassa dig till de förändringar som kan förekomma i arbetet.
Du är väl insatt i skolans styrdokument och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 21 augusti
Kontakt: Rektor Karolina Prom, karolina.prom@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
610 24 VIKBOLANDET Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10017055