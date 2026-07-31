Facility helpdesk medarbetare till Coor
Professionals Nord Stockholm AB / Kundservicejobb / Sundbyberg Visa alla kundservicejobb i Sundbyberg
2026-07-31
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Gillar du att ha koll på läget, hjälpa människor och se till att vardagen flyter på. Trivs du i en roll där ingen dag är den andra lik och där du är navet mellan människor, fastigheter och leverantörer? Då kan rollen som Facility Helpdesk medarbetare vara helt rätt för dig. Här får du kombinera service, administration och problemlösning i en miljö där du verkligen gör skillnad.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Coor en Facility helpdesk medarbetare som kommer arbeta ute hos deras kund - Swedbank. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Coors önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alva.mohand@pn.sePubliceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
I rollen som Facility Helpdesk medarbetare är du första kontakt för felanmälningar kopplade till Swedbanks fastigheter runt om i Sverige. Du hanterar allt från mindre vardagsproblem till mer komplexa eller akuta situationer och ser till att ärendena hamnar hos rätt person eller leverantör. Du sitter på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg tillsammans med ett team som samarbetar och stöttar varandra.
Exempel på arbetsuppgifter:
First line support av felanmälningar via telefon och e-post
Hantera och fördela inkommande ärenden i ärendehanteringssystem
Koordinera leverantörer och underleverantörer
Övriga administrativa uppgifter
Vi söker dig som
Har någon form av erfarenhet från kundservice, administration eller liknande roll. Det är meriterande om du tidigare arbetat som Facility Helpdesk, Facility Manager eller inom fastighetsrelaterad service, men det är inget krav. Det viktigaste är att du är trygg i en administrativ roll, bekväm med datorer och har lätt för att uttrycka dig i skrift.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är serviceinriktad och kommunikativ och trivs med att ha daglig kontakt med många olika människor. Samtidigt är du strukturerad och noggrann, vilket gör att du kan prioritera ärenden, följa upp och se till att allt dokumenteras på ett korrekt sätt. Även när tempot ökar eller akuta situationer uppstår behåller du lugnet och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Sundbyberg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alva Mohand
#kundtjänst #administrativ #support #swedbank #coor #facility
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta mig på alva.mohand@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Coor Service Management Aktiebolag Kontakt
Konsultchef
Alva Guimaraes Mohand Alva.mohand@pn.se +46768880272 Jobbnummer
10017054