Ögonsjukvården söker medarbetare till patientsäkerhetsteam
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2026-07-31
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Med närmare 300 medarbetare är vi en av Sveriges största ögonverksamheter. Vi är en forskningsintensiv verksamhet som ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling. Huvudverksamheten är lokaliserad på Mölndals sjukhus, men ögonsjukvården bedrivs även på Högsbo närsjukhus, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och i Kongahälla Center.
Vår verksamhet är indelad i 15 processer efter olika subspecialiteter, både inom medicin och kirurgi. I processerna finns medarbetare från olika yrkeskategorier; sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, optiker, ortoptister, ögonsjuksköterskor, kanslister, läkare, koordinatorer, biomedicinska analytiker och fotografer.
Vad erbjuder vi?
Tjänsten är på 100% och har i dagsläget sin placering på Mölndals sjukhus, men kan framöver komma att placeras på Högsbo närsjukhus. Du kommer att ingå i verksamhetens centrala administrativa enhet med cirka 15 medarbetare där samtliga medarbetare har verksamhetsövergripande funktioner inom ögonsjukvården. Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att ta emot synpunkter och klagomål som inkommer till verksamheten via 1177 samt Sahlgrenska Universitetssjukhusets funktionsbrevlåda. Du hjälper patienter och närstående med sina ärenden genom att ansvara för utredning och återkoppling. Du kommer att utföra händelseanalyser och internutredningar samt ta emot ärenden från Patientnämnden, LÖF och IVO.
Som en del i patientsäkerhetsteamet har du ett nära samarbete med verksamhetens chefer och klinikens processansvariga läkare. Tillsammans med kollegor håller du i patientsäkerhetsronder. Du kommer att arbeta inom verksamhetens egen kvalitetsorganisation och delta i Sahlgrenska Universitetssjukhusets aktiviteter, möten och kurser som rör kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi vill säkerställa att patienter och närstående får återkoppling på sina synpunkter och klagomål.
Utöver arbetsuppgifter inom patientsäkerhetsteamet kan andra administrativa arbetsuppgifter komma att inrymmas i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, till exempel sjuksköterska eller optiker.
Du har erfarenhet av arbete inom ögonsjukvård.
Du ska ha erfarenhet av patientsäkerhetsarbete i system som MedControl Pro och Nitha.
Du kan uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift och du behärskar såväl svenska som engelska.
Du är empatisk och har en god kommunikativ förmåga.
Du värdesätter ett gott bemötande gentemot såväl patienter som kollegor.
Du är strukturerad, arbetar självständigt, är initiativrik och inte rädd för att på egen hand söka information om regelverk, organisation och stödfunktioner inom kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
Du är lösningsfokuserad och har förmåga att tänka nytt och att se förbättringspotential.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Länsmansgatan 20 (visa karta
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431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 3, Ögonsjukvård Kontakt
Enhetschef
Anna Krook 072-2053615 Jobbnummer
10017078