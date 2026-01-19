Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arjeplogs Kommun / Hälsoskyddsjobb / Arjeplog Visa alla hälsoskyddsjobb i Arjeplog
2026-01-19
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arjeplogs Kommun i Arjeplog Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Arjeplogs kommun arbetar du med tillsyn, prövning, rådgivning och information inom miljöbalkens områden, i huvudsak inom miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd.
Inriktning kan anpassas efter dina kunskaper eller intresseområden.
I arbetet ingår att ge råd och service till våra medborgare och berörda aktörer samt att besluta i myndighetsärenden. Vi har en långtgående delegation från nämnden. Arbetet är omväxlande och innebär både kontors- och fältarbete. Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling av myndighetsuppdraget står i fokus för att bli den myndighet vi själva vill möta. Du kommer att vara del av en grupp där resultat, engagemang och positiv stämning har en given plats.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk miljö- och hälsoskyddsutbildning, eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet är meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet av och god kännedom om aktuell miljölagstiftning och dess tillämpning.
Arbetet som miljö-och hälsoskyddsinspektör innebär många kontakter med människor. Du behöver därför vara trygg i din roll, serviceinriktad samt ha ett positivt förhållningssätt till arbetet och de människor du möter. Det är därför viktigt att du är bekväm i en utåtriktad roll och har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du måste ha ett engagemang för arbetsuppgifterna och en förmåga att självständigt planera, strukturera och genomföra ditt arbete. En viktig egenskap är att klara av balansen mellan myndighetsutövning och en mer rådgivande roll. Hos oss är kundbemötandet viktigt för att nå bra resultat på lång sikt. Vi lägger stor vikt till personlig lämplighet. Du har goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Vi använder EDP Vision som ärendehanteringssystem, har du erfarenhet av systemet så är det positivt.Övrig information
Tillträde snarast
Varaktighet tills vidare
Sysselsättningsgrad heltid
Provanställning kan komma att tillämpas
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Kommunen ser positivt på om du även vill arbeta inom kommunens räddningstjänst som deltidsbrandman.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplogs kommun
(org.nr 212000-2668) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arjeplog kommun Kontakt
Emil Sundström 0961-14259 Jobbnummer
9690460