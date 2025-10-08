Miljö- och hälsoskyddsinspektör
2025-10-08
På miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar ca 40 personer med bland annat tillsyn inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningen och plan- och bygglovsfrågor. Till vår hjälp har vi enheten för kart, mät- och stab. Vi har varierande bakgrund och utbildning vilket ger en arbetsmiljö med mycket utbyte och lärande. Vi är ett litet kontor där vi alltid hjälper och stöttar varandra.
På miljö- och hälsoskyddsenheten är vi idag sju personer inom miljöbalkens område. Vi arbetar tillsammans utifrån vår tillsynsplan för att nå våra gemensamma mål. Vi tar oss lätt runt på ön genom att gå, elcykla eller köra en av stadens elbilar.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren miljöinspektör inom förorenade områden och tillsynsarbete inom miljöbalkens område. Lidingö är en grön ö och har en lång industrihistoria vilket avspeglar sig i arbetsuppgifterna. Du kommer främst att arbeta med tillsyn av miljöfarliga verksamheter, t.ex. båtklubbar och varv, dagvattenanläggningar samt handläggning av ärenden gällande förorenade områden inklusive PFAS.
Utifrån sökandes kunskap och erfarenhet kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella. Arbetet kommer både vara självständigt och i projektform, och innehålla många kontakter med Lidingöbor, våra företag på ön och kollegor på andra förvaltningar i staden. Vi är en liten enhet där vi hjälps åt med planering, tillsyn och utvärdering. Vårt ärendehanteringssystem är Ecos 2.Kvalifikationer
Du har examen från högskola eller universitet inom naturvetenskapligt område alternativt en examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dessutom flerårig erfarenhet av att jobba som miljö- och hälsoskyddsinspektör och vi ser helst att du har erfarenhet av tillsynsarbete inom förorenade områden. Körkort är nödvändigt för denna roll.
Vi söker dig som trivs i mötet med människor och som tycker att god kommunikation är en självklar del av arbetet. Din kommunikativa förmåga gör att du uttrycker dig väl och förtroendeingivande i både tal och skrift. Du är trygg i att ställa krav när det behövs. Du har lätt för att skapa och vårda relationer och du förstår vikten av samarbete för att uppnå gemensamma mål.
Du har ett naturligt driv och trivs med att ta initiativ. Med fokus på kvalitet och resultat planerar och prioriterar du ditt arbete på ett sätt som skapar tydlighet både för dig själv och för dina kollegor. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025 C279396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191) Arbetsplats
Lidingö Stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret Kontakt
Miljöchef
Catarina Kvarnmalm catarina.kvarnmalm@lidingo.se 08-731 30 00 Jobbnummer
9545858