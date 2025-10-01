Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arvika kommun, Myndighetsstaben / Hälsoskyddsjobb / Arvika Visa alla hälsoskyddsjobb i Arvika
2025-10-01
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvika kommun, Myndighetsstaben i Arvika
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna.
I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Nu söker vi en miljö och hälsoskyddsinspektör, kanske är det du?Publiceringsdatum2025-10-01Beskrivning
Miljöenheten är indelad i tre funktioner, Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel .
Totalt består enheten av ca 13 personer. Då en av våra medarbetare inom livsmedel- och hälsoskydd byter tjänst internt söker vi nu en ersättare. Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att bedriva tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Vi erbjuder ett varierande, självständigt och utvecklande jobb tillsammans med erfarna kollegor. Du kommer att ingå i en väl fungerande grupp där vi diskuterar, ger råd och stöttar varandra.
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer du att ha många kontakter både med medborgare och näringslivet i kommunen. Du verkar för en tillsyn som kännetecknas av hög service och god kvalitét samt ett gott bemötande utan att göra avkall på myndighetsrollen som ibland innebär att fatta tuffa beslut i komplicerade ärenden. Vi arbetar i ärendesystemet Ecos. Kvalifikationer
Du innehar en högskoleutbildning som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av tillsynsarbete inom miljöbalkens- och livsmedelslagstiftningens område.
För oss är dina personliga egenskaper viktiga. Vi söker dig som har känsla för service och har förmågan att skapa och behålla goda relationer med andra. Du är samtidigt van att arbeta självständigt och kan planera, prioritera och organisera dina arbetsuppgifter. Vi ser att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid, erbjuder möjligheter till distansarbete, kompetensutveckling och friskvårdsbidrag.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/164". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
(org.nr 212000-1892) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Myndighetsstaben Kontakt
Mats Rydström, miljöchef 0570-81746 Jobbnummer
9534584