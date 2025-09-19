Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Skara kommun växer för att få plats för fler invånare, företag och infrastruktur. I våra verksamheter finns bygglov, plan och miljö. Vi värnar den enskilda människans frihet, främjar samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en hållbar livsmiljö. Både i dag och för kommande generationer.
Miljöenheten tillsammans med Plan- och byggenheten arbetar för Samhällsbyggnadsnämnden. Vi är en mycket mångfasetterad och händelserik arbetsplats. Kontorets uppdrag är att driva myndighetsärenden effektivt och rättssäkert inom ramen för bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Våra ärenden har många gånger påverkan på både nutid och framtid där långsiktigt hållbar användning av mark, vatten och fysisk miljö står i främsta rummet. Många kontakter sker med invånare och företag i våra ärenden och förfrågningar. Hög kompetens, bra bemötande, service och vägledning är en viktig grund i verksamheten för oss.Publiceringsdatum2025-09-19Beskrivning
Vi söker en miljö- och hälsoskyddsinspektörer till vårt team på miljöenheten.
Miljöenheten arbetar för samhällsbyggnadsnämnden i Skara. Vi är 9 medarbetare på enheten. Miljöenheten ansvarar för tillsyn och kontroll huvudsakligen enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen. Dina arbetsuppgifter
Miljöbalkens och övriga lagstiftningars olika tillsynsområden är fördelade på enhetens medarbetare. Samtliga förekommande arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddstillsyn kan bli aktuella att arbeta med. Enskilda avlopp och tillsyn över miljöfarliga verksamheter (B och C verksamheter) är prioriterade områden.
Arbetet innefattar att planera och genomföra tillsyn, hantera klagomål, handlägga ansökningar och anmälningar samt ge information och råd enligt lagstiftningen till både verksamhetsutövare och allmänhet. Du tar ansvar för dina ärenden. Du har ett nära samarbete med avdelningens andra inspektörer. Du fattar beslut enligt långtgående delegation samt bereder och föredrar ärenden för beslut i samhällsbyggnadsnämnden
Vi använder oss av ärendehanteringssystemet EDP Vision.Kvalifikationer
Du har universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot miljö- och hälsoskydd eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet av miljö- och hälsoskyddstillsyn, är meriterande.
Du är noggrann, har lätt för att samarbeta samt tycker om att arbeta i en organisation där många olika ärenden hanteras samtidigt. Du är bra på att planera, organisera, prioritera och ta ansvar för dina arbetsuppgifter och kan uttrycka dig enkelt och korrekt i tal och skrift. Arbetet innebär många kontakter med företagare och allmänhet, så det är viktigt att du är utåtriktad, lyhörd och att du har hög servicekänsla.
B-körkort krävs. Kontoret har tillgång till miljöbilar.Anställningsvillkor
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
