Miljö- och hälsoskyddsinspektör - miljöskydd

2026-02-17
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Östersunds kommun söker en engagerad och sakkunnig miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning miljöskydd. Med fokus på ett hållbart samhälle arbetar vi för att utveckla Östersunds kommun. Hos oss kommer du att spela en central roll i att skapa en attraktiv miljö för våra invånare. Vi har en stark gemenskap och värderar samarbete, med fokus på medarbetarnas välmående och professionella utveckling. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp på 15 personer som tillsammans planerar, utvecklar och genomför tillsynsarbetet för en god hälsa och miljö. Vi erbjuder dig en inspirerande och lärande arbetsplats där du får goda möjligheter att utvecklas inom yrkesrollen och att samarbeta med positiva och engagerade, både nya och mer erfarna, kollegor.
I rollen som miljöskyddsinspektör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara handläggning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Ditt arbete kommer att spela en central roll för miljöskyddet i kommunen och bidra till att skapa trygga och hälsosamma miljöer. Arbetet omfattar:
• Handläggning av ärenden enligt miljöbalken såsom anmälan av miljöfarlig verksamhet, anmälnings-/tillståndsärenden inom vattenskyddsområden osv.
• Genomföra tillsyn av miljöfarlig verksamhet.
• Samarbeta med andra myndigheter och intressenter för att säkerställa att regelverk efterlevs.
• Ge råd och information till företagare och allmänhet.
Avdelningen arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling vilket innebär att idéer kring effektiviseringar och förbättringar efterfrågas och genomförs kontinuerligt. Arbetet innebär även ett aktivt deltagande i verksamhetsplaneringen vilket i sig kräver engagemang och en god omvärldsbevakning. Arbetssättet ger goda förutsättningar att påverka genomförandet av tillsynen.
Kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av handläggning och tillsynsarbete inom miljöbalkens område. Du har:
• Högskoleutbildning inom miljö/biologi/vatten eller motsvarande.
• Erfarenhet av tillsyn och handläggning inom miljöbalkens område.
• Goda kunskaper i miljöbalken med följdförfattningar.
• Tillsynserfarenhet av tillståndspliktig verksamhet (A och B) är meriterande.
• Kunskap inom förvaltningslagen.
• Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
• God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.
• Lägger stor vikt på service och samarbete.
Du är noggrann, strukturerad och analytisk och har förmåga att arbeta självständigt med komplexa ärenden. Du trivs med att samarbeta och kommunicerar tydligt med olika intressenter, alltid med syfte att uppnå bästa möjliga lösningar för miljön och samhället.
B-körkort krävs - vi har bilpool. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker dig
På Östersunds kommun värderar vi gemenskap och samarbete högt. Vi strävar hela tiden efter att skapa en stabil arbetsmiljö med fokus på medarbetarnas välmående och professionella utveckling. Vår arbetsmiljö kännetecknas av ett stödjande och kvalitetsmedvetet arbetsklimat, där vi arbetar tillsammans för att nå långsiktiga mål.
Om du vill vara med och påverka framtiden genom att forma en hållbar och hälsosam miljö för våra medborgare, tveka inte att ansöka. Bli en del av vårt engagerade team där dina insatser gör skillnad.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Samhällsbyggnadsförvaltningen
Var med och ta fram viktiga samhällsfunktioner för både våra medborgare och kommunens verksamheter. Vi på samhällsbyggnad bidrar till att utveckla den fysiska miljön för att göra vår kommun till en attraktiv plats att besöka, bo och arbeta i. Här arbetar vi med plan- och bygg, klimat, miljö-och hälsa samt lantmäteri och geodata.
