Miljö- och hållbarhetskonsult
2026-01-14
Välkommen till Frank!
Här växer både du och vi - tillsammans
Vill du utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara med och påverka framtidens samhällsbyggande? Då har du kommit rätt. Vi erbjuder en inkluderande och dynamisk arbetsmiljö där vi arbetar med intressanta projekt, professionella kunder i både offentlig och privat sektor och, inte minst, fantastiska kollegor.
Vi har en välfylld orderbok och söker därför engagerade miljö- och hållbarhetskonsulter som vill utveckla Frank tillsammans med oss.Vi har ett brett tjänsteutbud som innefattar miljöcertifieringar, miljö- och hållbarhetskrav, kontrollplaner, klimatberäkningar och -deklarationer, energiberäkningar och -deklarationer, miljö- och materialinventeringar, bland mycket annat.Hos oss finns även roller som projekteringsledare, byggledare, projektledare, installationsledare och installationssamordnare.
Vårt koncernspråk är svenska och vi är verksamma i Stockholmsområdet. För denna roll söker vi inte underkonsulter.
Vi tror att du har varit i branschen åtminstone några år och hunnit skaffa dig god kompetens och erfarenhet av arbetsuppgifterna. Relevant utbildning är ett krav och arbete på konsult- eller beställarsidan är starkt meriterande.
Hos oss får du:
Möjlighet att forma ditt arbete och påverka din egen och företagets utveckling
Kontinuerlig kompetensutveckling och stöd för att möta nya utmaningar
Projekt som verkligen gör skillnad - för våra kunder, för samhället och för klimatet
Ett team som värdesätter engagemang, driv, nyfikenhet och en stark laganda
En stor variation av arbetsuppgifter i olika projekt
Arbeta med professionella beställare i både offentlig och privat sektor
