LedR söker Militärpolis till Bevakningskompaniet
Om enheten
Bevakningskompaniet på LedR är en trivsam arbetsplats med varierande arbetsuppgifter. Hos oss ges du möjligheter till kompetensutveckling, liksom att du får ta stort ansvar. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och som medarbetare i denna befattning ingår du i ett hjälpsamt och kompetent arbetslag.
Befattningen erbjuder
LedR militärpolis arbetar mestadels med ordningstjänst, trafiktjänst, säkerhetstjänst och utredningstjänst. Tjänsten som militärpolis är placerad vid förbandets bevakningskompani, där huvuduppgift är yttre tjänst. Bevakningskompaniet upprätthåller den allmänna ordningen och säkerheten inom Enköpings garnison samt ansvarar för insats mot och bevakning av Försvarsmaktens skyddsvärda objekt och verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som militärpolis inom Enköpings garnison ingår du i en nystartad militärpolisgrupp som har militärpolistjänst som huvuduppgift. Du förväntas kunna arbeta självständigt med god initiativförmåga. Arbetet innebär att du självständigt eller ibland tillsammans med din enhet genomför ordningstjänst, trafiktjänst, säkerhetstjänst och utredningstjänst. I första hand så kommer man tjänstgöra inom de område som LedR ansvarar för, men kommer att jobba som Militärpolis inom och utom vår region. Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt/militär grundutbildning med godkänt resultat.
• Genomförd militärpolisexamen eller polisexamen med godkänt resultat.
• Körkort lägst klass B.
• Goda färdigheter i tal och skrift i svenska samt engelska.
Meriterande
• Erfarenheter inom säkerhetstjänst.
• Erfarenhet av utredningstjänst.
• Erfarenhet av att arbeta som militärpolis och/eller polis.
• Godkänd brukare av Pistol 88 Block A.
• Godkänd brukare av Pistol 88 Block B.
• Godkänd brukare Närkamp Block D samt expanderbatong.
• Militära förarbevis.
• Internationell tjänstgöring.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en förtroendeingivande och flexibel person med kommunikativa färdigheter och hög samarbetsförmåga. Du bör vara stresstålig, kunna tempoväxla samt uppfylla det fysiska krav som tjänsten kräver.
Du trivs med att arbeta självständigt och har en god samarbetsförmåga. Du tycker om att ta ansvar, att kunna planera och driva arbetsuppgifter samtidigt som du jobbar nära dina kollegor. Du är väl medveten om hur du agerar under stress och kan prioritera ditt arbete utefter situation.
Du känner dig trygg i att företräda myndigheten i offentliga sammanhang och kommunicera med såväl stora som små grupper med olika kunskapsnivåer inom sakområdet. Du har god social kompetens, är serviceinriktad och flexibel gentemot såväl interna som externa intressenter. Du är noggrann, säkerhetsmedveten och har hög integritet.
Du ska dela Försvarsmaktens värdegrund, försvarsmaktens uppförandekod och representera Försvarsmaktens verksamhet i din yrkesroll.
I din tjänst som militärpolis så är du i en myndighetsutövande position och det ställer höga krav på social förmåga och professionalism.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med stöd av "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten". Anställningstid 6 år, med möjlighet till förlängning till 12 år.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetstiden i den rullande passtjänsten innefattar dagsarbete med jour, Natt och Helgtjänstgöring kan förekomma.
Arbetsort: Enköping, resor i tjänsten förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Rekryteringsprocessen:
Intervjuer och fystester kommer att ske under hösten.
För upplysningar om befattningen kontaktaledr-vakten-rekrytering@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Mikael Eriksson
SACO-F Carl-Johan Pettersson
SEKO-F Benny Augustsson
OFR/S Clarence Arnstedt
Samtliga nås via växeln: 010-825 70 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31 Din ansökan bör innehålla:
• Personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning inkl foto
• CV med referenser
• Examensbevis
• Intyg över meriterande utbildningar/kompetenser/erfarenheter
• Körkort
• Militära förarbevis - om det finns
• Militärt vitsord - om det finns
• Betyg från internationell tjänstgöring - om det finns
Vi kommer försöka hålla en snabb anställningsprocess.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
