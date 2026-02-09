Microsoft 365-utvecklare
Bravero AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravero AB i Stockholm
Som Microsoft 365-utvecklare hos Bravero kommer du att arbeta med de senaste teknologierna inom Microsoft 365, SharePoint Online, Azure och AI-plattformar så som Copilot och Microsoft Foundry. Vi söker en erfaren och passionerad utvecklare som älskar att kombinera teknik och affärsnytta för att skapa lösningar som gör verklig skillnad. Du inspireras av att skapa lösningar som både är smarta, användarvänliga och långsiktiga. Hos oss får du utrymme att växa, påverka, leda och arbeta med teknik i framkant - tillsammans med kollegor som brinner för samma sak.
I rollen som utvecklare kommer du att:
Utveckla tekniska lösningar - designa, utveckla och underhålla lösningar i SharePoint Online, Microsoft 365, Azure och AI-plattformar så som Copilot och Microsoft Foundry - i nära dialog med våra kunder.
Bidra till innovation och förbättring - vara med och utveckla Unisight (vår växande portfölj av produktivitetslösningar baserade på Microsoft).
Vidareutveckla våra kunder - stötta och supportera våra kunder med inspiration, support och förvaltning.
För att passa in i rollen tror vi att du har relevant akademisk utbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet samt goda kommunikationsfärdigheter i svenska och minst medelgoda kunskaper i engelska.
Om Bravero
På Bravero hjälper vi verksamheter att lyckas på riktigt med Microsoft 365. Med djup expertis och ett genuint engagemang för våra kunders resultat skapar vi lösningar som förenklar vardagen och ökar produktiviteten. Vi kombinerar teknisk spets med förståelse för verkliga verksamhetsbehov. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att få ut maximalt värde av sina Microsoft-tjänster och säkerställa att deras IT-stöd är effektivt, smart och helt anpassat efter verksamhetens behov.
Vi har vårt eget kontor på Tegnérgatan 37 i centrala Stockholm och våra kunder finns huvudsakligen i Stockholm, men även i andra städer i Sverige. Vi arbetar primärt mot den privata sektorn och arbetar med kunder som Spendrups, Holmen, Ovzon, Granitor, Piab. Vi är ett svenskspråkigt företag men har kunder som också använder engelska.
Skicka din ansökan till karriar@bravero.se
- urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Roger Bäck på roger.back@bravero.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: karriar@bravero.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravero AB
(org.nr 556960-5024), https://www.bravero.se
Tegnérgatan 37 3 TR (visa karta
)
111 61 STOCKHOLM Kontakt
VD
Roger Bäck roger.back@bravero.se 0733207318 Jobbnummer
9732752