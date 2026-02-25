Metodstödjare till funktionsstöd
2026-02-25
Vill du vara med och stärka förutsättningarna för självbestämmande, delaktighet och jämlikhet för barn, unga och vuxna inom LSS? Vi söker nu två metodstödjare som vill driva och utveckla arbetet med samtal, delaktighet och anpassad kommunikation i funktionshinderverksamheten.
Om arbetsplatsen
Utvecklingsenheten befinner sig på vackra Maria Park och enhetens uppdrag är bland annat att säkerställa att man inom avdelningen arbetar systematiskt och långsiktigt med förvaltningens prioriterade områden inom funktionsstöd. Under 2026 genomför vi en titulatursöversyn, vilket innebär att tjänstens namn kan komma att förändras över tid - men uppdragets kärna består: att ge våra kunder bästa möjliga förutsättningar att förstå, vara delaktiga och uttrycka sig på sina villkor.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
En central del av uppdraget handlar om att säkerställa att våra kunder i allt högre grad upplever att personalen pratar på ett sätt som de förstår. För att lyckas med detta behöver vi stärka användningen av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) - inklusive ett mer systematiskt och likvärdigt arbete med bildstöd, som är en viktig förutsättning för ökad begriplighet och delaktighet för många av våra kunder.
I rollen får du vara med och skapa strukturer, bygga kompetens och utveckla metoder som bidrar till att kommunikationen anpassas efter varje individs förmågor och behov. Du har en central uppgift i att utveckla och stärka kommunikationen inom LSS-verksamheten samt skapa en utbildnings- och samverkanskultur.
Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning som är relevant för funktionshinderområdet, exempelvis inom pedagogik, beteendevetenskap, kommunikation eller ett likvärdigt område. Du har erfarenhet av arbete inom LSS eller närliggande verksamheter och besitter kunskap och erfarenhet av AKK, särskilt bildstöd eller annan visuellt baserad kommunikation. Du har även god förmåga att utbilda, inspirera och stödja kollegor samt arbetar självständigt och strukturerat med utvecklingsfrågor.
Meriterande är erfarenhet av TAKK på grund- eller avancerad nivå, bildstöd eller andra AKK-metoder. Det är också en fördel om du har erfarenhet av implementering eller handledning inom kommunikationsstöd, liksom erfarenhet av processledning eller verksamhetsutveckling. Vidare är det meriterande om du har arbetat i tvärprofessionella team, exempelvis tillsammans med arbetsterapeut, logoped eller habiliteringen, samt om du har erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som har en naturlig pedagogisk förmåga och som trivs med att stötta och utbilda andra. Du arbetar strukturerat, analytiskt och med ett långsiktigt perspektiv. Du har lätt för att samarbeta och bygger snabbt goda relationer med människor i din omgivning. Du ser möjligheter, tar initiativ och har ett genuint engagemang för delaktighet och kommunikation. Du trivs med att växla mellan praktiskt stöd och strategiskt utvecklingsarbete och uppskattar en roll där båda delarna är centrala.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan.
