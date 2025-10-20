Metodstödjare till boendeverksamheten
Helsingborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2025-10-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Vi befinner oss i en spännande förflyttning mot framtidens socialtjänst.
Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig! Vi utökar nu vårt metodstöd inom verksamhetsområde Boende och du har chansen att vara med på den resan, skicka in din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Vi på socialförvaltningen ställer om för den nya socialtjänstlagen. Bland annat har vi en ny organisering sedan ett år tillbaka där Boende har blivit ett eget verksamhetsområde med totalt omkring 400 boendeplatser. Vi söker nu fyra metodstödjare som vill bidra till ett kollegialt lärande, skapa kvalitet i klientarbetet och vara en del av ett sammanhang där helhetsperspektiv och strategiskt tänkande är centralt.
Vårt uppdrag är att ge invånare det stöd de behöver för att leva självständiga liv. Vi arbetar främst med metoden Ett självständigt liv (ESL) och satsar nu stort på att införa Signs of Safety som gemensamt förhållningssätt.
Metodstödet arbetar verksamhetsövergripande och stöttar/handleder medarbetare i klientarbete och social dokumentation. De bidrar till kvalitet, utveckling och utbildning. Idag finns två metodstödjare - men vi utökar nu vår verksamhet med fyra nya kollegor och kommer framöver arbeta mer riktat mot specifika boenden utifrån behov och kompetens.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Som metodstödjare arbetar du nära både klienter och kollegor för att stärka kvaliteten i vårt klientarbete. Du stöttar och handledare medarbetare i det dagliga klientarbetet, håller i ärendegenomgångar och bidrar till planering och uppföljning av insatser. Du är ett stöd vid inskrivning, bygger tidiga relationer och hjälper till att tydliggöra insatser för klienten. I rollen ingår även att stötta i dokumentation, genomförandeplaner, riskbedömningar och förebyggande arbete.
Du samverkar med andra aktörer som psykiatri, LARO och myndigheter, och fungerar som bollplank och coach för kollegor - både individuellt och i grupp. Du håller i utbildningar, kvalitetssäkrar arbetet och bidrar till metodutveckling.
Genom omvärldsbevakning och strategiskt tänkande är du med och utvecklar verksamheten utifrån målgruppens behov, som ofta innefattar samsjuklighet, beroendeproblematik, självskadeproblematik, kriminalitet, psykosociala funktionsnedsättningar och hemlöshet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Du ingår i ett team med fem andra metodstödjare där möjlighet till stöttning och kollegialt lärande är stor. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning på minst två år inom socialt arbete, exempelvis beteendevetenskap eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Minst 4 års erfarenhet av arbete med målgruppen.
• En trygghet i det nära klientarbetet.
• Erfarenhet av att arbeta med metodfrågor.
• Fördjupad teoretisk och praktisk kompetens inom målgruppen.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med grupprocesser.
• Erfarenhet av att hålla utbildningar samt coacha och driva utvecklingsarbete.
• Kompetens inom NPF, ESL, Signs of Safety, samsjuklighet, beroendeproblematik, självskadeproblematik, kriminalitet och hemlöshet.
• Kunskap om socialpsykiatri och strategiskt förändringsarbete.
Vi söker dig som är trygg, flexibel och har hög arbetskapacitet. Du har mod att tänka nytt, nyfikenhet att utforska och förmåga att inspirera andra. Personliga egenskaper värderas högt - vi tror på individer som vill och vågar.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi genomföra gruppintervjuer, datum för dessa är avsatta till förmiddag 2025-11-24. Inför gruppintervjun kommer kandidaterna också att få möjlighet att besvara videofrågor. Efter gruppintervjun bokas en kort enskild intervju på Teams med fokus på reflektioner från förmiddagen.
Löpande urval kan komma att göras under ansökningstiden.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 4
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9565834