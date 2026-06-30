Mentor till Korrespondensgymnasiet
Torsås Kommun / Behandlingsassistentjobb / Torsås Visa alla behandlingsassistentjobb i Torsås
2026-06-30
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Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag.
I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och nära samarbete.
Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder.
Korrespondensgymnasiet är en gymnasieskola som erbjuder distansundervisning för hela program i EK-, HU-, SA- och NA-programmet. Vår skola riktar sig till elever med dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller har andra särskilda skäl (T.ex elitsatsning inom idrott eller boende utomlands). Skolans ca 550 elever bor i olika delar av Sverige och världen.
För att möta våra elevers behov arbetar vi med undervisningsgrupper där vårt förhållningssätt är individanpassat och flexibelt, vilket ställer krav på hög och bred kompetens hos alla som arbetar hos oss.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig från 2026-08-03 till 2027-06-17
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Vi söker en mentor med uppdrag att ha en övergripande syn i elevers studiesituation och utifrån den, tillsammans med undervisande lärare, arbetslag, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, administration och vårdnadshavare, verka för att eleverna skall klara sina studier inom utsatt studietid i enlighet med nationella styrdokument och mål.Kvalifikationer
Vi söker Dig med starkt engagemang för ungdomar, som är öppen för nya arbetssätt, har en positiv människosyn, är ansvarstagande och resultatmedveten, och som gärna antar nya utmaningar. Vi lägger stor vikt vid dessa personliga egenskaper. Verksamheten bygger på kontinuerlig samverkan och utveckling, vilket innebär att du har stor förmåga att samarbeta med andra.
Utbildningskrav ställs för tjänsten. Utbildningar som anses lämpliga är: Fritidsledare, lärarassistent, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning som bedöms av ansvarig chef. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erfarenhet är meriterande och önskvärt.
Torsås kommun har en väl inarbetad värdegrund som genomsyrar hela verksamheten och som är baserad på delaktighet, utveckling, tydlighet och trygghet. Det är viktigt att din värdegrund stämmer med vår och att du vill arbeta för en god och positiv arbetsmiljö.
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan idag.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-03 eller enligt överenskommelse. , upphör: 2027-06-17 .
Arbetstid: Dagtid. Vi erbjuder flexibla arbetsformer, 50/50 (på plats 50% och 50% valfri ort) med utgångspunkt på Korrespondensgymnasiet i Söderåkra vilket innebär att personal enligt schema kan jobba från en annan ort än i våra lokaler.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsås Kommun
(org.nr 212000-0696)
385 25 TORSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Korrespondensgymnasiet, Torsås kommun Kontakt
Biträdande rektor
Angelina Gordér angelina.gorder@korr.se 0486-443490 Jobbnummer
9984703