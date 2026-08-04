Mellanstadielärare
Jensen Education Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Haninge Visa alla grundskollärarjobb i Haninge
2026-08-04
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Hösten 2022 startade JENSEN education en helt nybyggd grundskola i Tungelsta, Haninge kommun. Skolan är belägen i en vacker lantlig miljö med småstadskänsla och har eget tillagningskök. Vill du göra skillnad för våra elever? Vi söker lärare som vill vara med och utveckla en skola med höga mål och stark gemenskap.
JENSENs utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar all verksamhet. Vi är en arbetsplats med stark företagskultur där ordning och reda, hälsoprofil, formell dresscode och studiero är centrala begrepp. Vi kan erbjuda en stark teamkänsla med medarbetare som trivs och tar ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 94% oss som arbetsplats.
Vi har en hälsoprofil där eleverna erbjuds pedagogiska promenader, mental träning och rörelsepauser i undervisningen. Vi har även ett tillagningskök på plats med två kockar som värnar om mat och hälsa, givetvis har vi även en sockerfri skola.
Bildning är målet. Vi fokuserar mycket på att utveckla elevernas förmågor inom läsning, skrivande och matematik. Vi undervisar för att våra elever ska nå en mycket hög kunskapsnivå och utveckla sitt eget tänkande. För oss är det självklart att läraren är ledare i klassrummet och vi har höga positiva förväntningar på disciplin och elevernas uppförande.
Vi erbjuder dig möjligheten att få en betydelsefull roll i ett av Sveriges främsta utbildningsföretag. Hos oss har du möjlighet att verkligen arbeta med utbildning, utveckling och lärarens hela uppdrag. Arbeta i vårt team med moderna språk. Vi värdesätter teamet och alla på skolan oavsett roll arbetar i samma riktning.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och talar flytande svenska i både tal och skrift. Som person har du, precis som vi, ett stort engagemang för att utvecklas. Du skapar inspirerande undervisning och trygghet i dina grupper. Du är strukturerad, drivande och en tydlig ledare i klassrummet. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Anställningsform
Tjänsten är på heltid med tillträde den 6 augusti 2026. Vi tillämpar ferietjänst och inleder anställlningen med sex månader provanställning.
Din ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via webben. Processen pågår löpande och kan komma att tillsättas innan tiden för annonsen löper ut. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vårhttps://www.jenseneducation.se/
under "Jobba med oss".
Första steget är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mejl direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Inom grundskola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/registerutdrag-arbeta-inom-skola-forskola/.
Beställ i god tid, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta rektor Michelle Lozancic på 073-773 32 34 eller michelle.lozancic@jenseneducation.se
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden – förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education Aktiebolag
(org.nr 556532-7201), https://www.jenseneducation.se/
Lillgårdsvägen 3 (visa karta
)
137 58 TUNGELSTA Arbetsplats
Jensen Education Kontakt
Rektor
Michelle Lozancic michelle.lozancic@jenseneducation.se Jobbnummer
10020866