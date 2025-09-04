Mektekniker till monteringen
2025-09-04
Till Driftsäkerhet montering söker vi nu mektekniker som tillsammans med vårt driftsäkerhetsteam vill jobba mot en störningsfri produktion och projekt.
Som tekniker kommer du att arbeta med att förbättra vår maskinpark, delta i projekt samt utveckla våra metoder och arbetssätt. Driftsäkerhet är en viktig del av vår verksamhet så vi tror att du som söker intresserar dig för teknikutvecklingen inom ditt område och ser fram emot de utmaningar vår yrkesgrupp står inför.
För att lyckas i rollen bör du vara:
• Flexibel och ha lätt för att samarbeta med olika typer av människor
• Relationsbyggande med fokus på kunden och verksamheten
• Ansvarsfull med en förmåga att driva uppdrag själv eller i grupp
• Intresserad av personlig utveckling och gilla möjligheterna i förändringsarbete
Kunskap och erfarenheter som efterfrågas:
Vi ser gärna att du har erfarenhet som mekaniker
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Du har vana att arbeta med förbättringsarbete och projekt.
Datorvana
Felsökning i pneumatik/hydrauliksystem
Ritningsläsning
Industrirobotar
Vi strävar efter mångfald och inkludering och välkomnar sökande med olika erfarenheter, bakgrund och kön.
Omfattning: Tjänsten är tillsvidare, tillträde efter överenskommelse. Skiftform: Dagtid
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb.
Volvo Business Services AB
Volvo Business Services AB, Kavelbrovägen 2B Skövde
541 87 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Group Trucks Operations
Produktionsledare Underhåll
Produktionsledare Underhåll
Jimmi Lejenblad 0728623269
