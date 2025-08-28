Mekanikkonstruktör till Siemens Energy
2025-08-28
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Mekanikkonstruktör för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vill du vara med och utveckla nästa generation av turbinlösningar? Vi söker nu en mekanikkonstruktör som vill stärka vårt team inom turbindesign med fokus på statorn. Som konstruktör hos oss får du arbeta med hela kedjan - från konceptuella lösningar till detaljerad design, implementering och service. Du blir en del av ett kunnigt team där du får möjlighet att växa både tekniskt och i din projektledarroll, samtidigt som du bidrar till innovativa och högkvalitativa lösningar för våra gasturbiner.
Dina arbetsuppgifter
• Skapa och dokumentera konstruktionslösningar genom 3D CAD-modeller, ritningar och tekniska specifikationer.
• Vara teknisk kontakt gentemot vår serviceavdelning, leverantörer och verkstad.
• Delta i utvecklingen av konstruktionslösningar tillsammans med andra discipliner.
• Utföra eller medverka i fel- och orsaksutredningar.
• Leda mindre projekt eller delprojekt för nya och befintliga turbinprodukter.
• Kontinuerligt förbättra metoder och processer i det dagliga arbetet.
Din profil Vi söker dig som är nyfiken, driven och vill lära dig nya saker. Du har en civilingenjörsexamen i maskinteknik eller motsvarande och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Du trivs med samarbete och lagarbete, och erfarenhet av 3D CAD och tekniska ritningar ser vi som meriterande.
Om teamet Vår avdelning består av cirka 100 personer, varav 18 arbetar i teamet för turbinens statordesign. Vi är en central del av komponentorganisationen inom gasturbinutveckling och ansvarar för design och utveckling av turbinkomponenter för våra gasturbiner, bland annat SGT-600, -700, -750 och SGT-800.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig rekryterare;Petra Meyer Gardelinpetra.meyer-gardelin@unikresurs.se
076-778 15 08
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
