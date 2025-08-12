Mekanikkonstruktör till Jernbro
2025-08-12
Jernbro är en ledande aktör inom industriell service och vi växer i Finspång! På grund av ökad efterfrågan söker vi nu en mekanikkonstruktör till vårt team. Hos oss får du en ansvarsfull och utvecklande roll, där du arbetar i en flexibel arbetsmiljö med frihet under ansvar.
Din roll hos oss
Som mekanikkonstruktör hos oss får du en nyckelroll i hela konstruktionskedjan - från koncept och design till beräkningar och dokumentation. Du arbetar nära både kunder och kollegor för att ta fram skräddarsydda lösningar inom medeltung och tung industri. I rollen ingår bland annat:
Design och utveckling av produkter och mekaniska lösningar, enligt givna krav och direktiv.
Hållfasthetsberäkningar och säkerhetsanalyser, CE-märkning samt arbete enligt maskindirektivet.
Dokumentation och kommunikation gällande tekniska lösningar
Deltagande i kundbesök och driftsättning på site
Vi söker dig som vill arbeta kreativt, med spännande teknik och kundkontakt. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett par års erfarenhet av mekanisk konstruktion i industriell miljö. Du har en teknisk utbildning, minst på gymnasienivå och praktisk erfarenhet. Du har god kommunikativ förmåga och behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
God vana av CAD (vi använder Creo Elements Direct Modeling)
Kunskaper inom hållfasthetsberäkningar
Förståelse för maskindirektivet och CE-märkning
Som person är du nyfiken, strukturerad och sporras av tekniska utmaningar. Du tar ägandeskap för din konstruktion och söker självständigt upp kontakter och information för att driva ditt arbete i mål.
Tjänsten innefattar resor och kräver därför att du har B-körkort.
Vad erbjuder vi dig? Hos oss får du ett varierande och utmanande arbete där du får använda din tekniska kompetens i en flexibel arbetsmiljö med frihet under ansvar och möjlighet till distansarbete. Du blir en del av ett engagerat team där vi stöttar och lär av varandra, samtidigt som du får möjlighet att arbeta nära kunder och bygga långsiktiga relationer.
Ansökningsförfarande I denna rekrytering samarbetar vi med Skill. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Matilda Ingeson, matilda.ingeson@skill.se
