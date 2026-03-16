Mekanikkonstruktör
2026-03-16
Vill du bli vår nästa nyckelspelare i Västerås?
Mekanikkonstruktör med öga för helhet och hjärta för teamet
Sedan 2015 har vi på Stål Engineering haft en enkel filosofi: vi gör våra kunder bättre genom att addera verkligt värde. Vi växer stadigt tack vare vår lyhördhet och våra fantastiska medarbetare. Nu behöver vi bli fler!
Vi söker dig som inte bara älskar teknik, utan som också trivs i en social roll där du får förtroendet att äga dina projekt från start till mål.
Din roll hos oss
Som konsult hos oss är du aldrig bara en i mängden. Du kliver in i en varierad vardag där du:
Driver egna projekt: Du tar helhetsansvar för både små och stora konstruktionsuppdrag.
Är kundens partner: Du har en direkt dialog med våra kunder och hjälper dem att hitta de smartaste lösningarna.
Samarbetar brett: Du arbetar tätt med dina kollegor i Västerås och drar nytta av vår samlade expertis inom allt från CE-märkning till 3D-scanning.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som får saker att hända. Du är strukturerad i ditt arbete men kreativ när det kommer till problemlösning.
Vi förväntar oss att du har:
Teknisk grund: En ingenjörsexamen (Högskola/YH) inom mekanik, maskinteknik eller produktutveckling.
Erfarenhet: Minst 3 års arbete med mekanikkonstruktion.
Verktygslådan: Du är ett proffs i SolidWorks eller Inventor.
Språk & körkort: Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har B-körkort.
Som person är du:
En social lagspelare som sprider positiv energi i gruppen.
Drivande och initiativrik - du väntar inte på svar, du söker upp dem.
En person som trivs med eget ansvar under frihet.
Varför välja Stål Engineering?
Vi vet att våra medarbetare är vår största tillgång. Därför satsar vi på dig:
Din utveckling i fokus: Vi erbjuder en generös utbildningsplan så att du kan fortsätta växa.
Flexibilitet: Du har stora möjligheter att påverka din arbetssituation och dina uppdrag.
Trygghet & hälsa: Privat sjukvårdsförsäkring och ett generöst friskvårdsbidrag.
Balans i livet: Vi erbjuder förmånlig arbetstidsförkortning för att du ska ha energi över till annat.
Schyssta villkor: Kollektivavtal, lönetillägg för traktamenten och en kultur där vi ser och uppskattar varandra.
Redo för nästa kapitel?
Vi är flexibla med startdatum och söker faktiskt fler än en stjärna till teamet - så tveka inte! Vi håller intervjuer löpande och ser fram emot att höra vem du är.
Välkommen med din ansökan till ett team där ingenting är omöjligt!
För denna tjänst är vi flexibla vad gäller anställningsstart, antagning av fler än en tjänst kan vara av intresse.
Stål Engineering grundades 2015 av Erik Stål och har sitt huvudkontor i nyrustade lokaler på Nygatan 29, Gävle. Vi har sedan 2025 ett kontor i Västerås på sigurdsgatan 7. Vi ägs sedan 2018 av Bolagsgruppen i Gävle AB och är 27 st anställda. Vi ingår i koncern med systerbolag inom ekonomisk rådgivning (KITE) och ett bemanningsföretag, (TIKK TAKK Rekrytering).
Våra kunder finns inom: Energiindustri - Papper & Massaindustri - Stålindustri - Träförädlingsindustri - Gruvindustri - Verkstadsindustri
Vi har kompetens inom: Projektledning - Konstruktionsledning - Konstruktion (Mekanik-, maskin-, process & rörkonstruktion) - Beräkningar - QE - Montageledning - CE-märkning - Utredningar mm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stål Engineering AB
721 30 VÄSTERÅS
Administratör
Daniel Sävström daniel.savstrom@stalengineering.se 0707591215
