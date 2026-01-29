Mekanikkonstruktör
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en mekanikkonstruktör till ett uppdrag inom försvarsindustrin med fokus på marina fartyg. Du blir en del av en tekniskt avancerad miljö där arbetet spänner över system- och detaljkonstruktion, installation samt nära samarbete med produktion för att säkerställa robusta och producerbara lösningar.
ArbetsuppgifterKonstruktion av system och detaljer för marina applikationer
Arrangera och integrera komponenter i produkt/installation
Analysera och konstruera lätta och tunga stålkonstruktioner
Ta fram och uppdatera ritningar samt konstruktionsunderlag
Ge produktionssupport kopplat till producerbarhet, bockning, svetsning och bearbetning
Arbeta med 3D-modellering och produktadministration i CAD/PLM-verktyg
KravGoda kunskaper i 3D-modellering och produktadministration i Creo och Windchill (eller motsvarande)
Goda kunskaper i konstruktion av plåtartiklar
Goda kunskaper inom rörkonstruktion
God ritteknik
God förståelse för producerbarhet (bockning, svetsning och bearbetning)
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift (grundläggande yrkeskunskap)
Svenskt medborgarskap
MeriterandeErfarenhet av ubåtskonstruktion
Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
