Mekanikkonstruktör

NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona
2026-01-15


Vi söker en mekanikonstruktör till ett uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Du kommer att bidra i utvecklingen av avancerade marina system och spela en viktig roll i konstruktion, installation och produktionsstöd för fartygsprojekt.
Om uppdraget
I rollen arbetar du med både system- och detaljkonstruktion samt installationsarbete kopplat till marina fartyg. Arbetsuppgifterna varierar över tid och kan omfatta:
• Arrangemang och placering av komponenter
• Analys och konstruktion av lätta och tunga stålkonstruktioner
• Stöd till produktion och installation
• Modellering och produktadministration i kundens verktyg
• Uppdraget utförs på plats i Karlskrona och kräver svenskt medborgarskap samt genomförd säkerhetsprövning. Det finns möjlighet till förlängning.
Din Profil
• Civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik
• 1-3 års erfarenhet som Mekanikonstruktör
• Erfarenhet från försvarsindustri och fartygskonstruktion
• Goda kunskaper i 3D-modellering och produktadministration i Creo och Windchill (eller motsv.)
• Goda kunskaper i konstruktion av plåtartiklar, rörkonstruktion, ritteknik och producerbarhet (bockning, svetsning, bearbetning)
• Branscherfarenhet från marin, offshore, farkost eller mekanisk industri
• Förståelse för klassningsregler (DNV, RMS) och AFS är meriterande
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap

Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina personliga egenskaper
• Metodisk, ansvarsfull och noggrann
• Effektiv, framåtsträvande och driftig
• Hjälpsam, prestigelös och samarbetsvillig
• Positiv, ambitiös och flexibel

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekanikkonstruktör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
371 82  KARLSKRONA

Arbetsplats
Saab

Jobbnummer
9686829

