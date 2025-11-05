Mekanikkonstruktör
2025-11-05
Just nu söker vi på Combitech i Karlskoga och Örebro mekanikkonstruktörer med erfarenhet av CAD eller PLM-system. Hos oss får du chansen att arbeta med produktutveckling inom mekanik, där du bidrar till att forma framtidens teknik. På Combitech vill vi att du i din vardag ska få göra skillnad för människor, verksamheter och samhälle. Hos oss får du möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar både personlig och professionell utveckling samt trygghet och balans i livet.
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och andra schysta förmåner.
Inom vår division Systems Engineering söker vi ingenjörer som vill vara med och forma vår framtida inriktning. Här finns möjligheten att arrangera allt från AW-aktiviteter och hackathons till utbildningsprojekt och teambuildingaktiviteter. Det finns också utrymme att föreslå och organisera workshops och seminarier med ledande experter för att fördjupa teamets kompetens.
Utöver det tekniska arbetet finns också möjligheten att delta i affärsutveckling och utveckling av kundrelationer. Genom att aktivt bidra till att stärka våra partnerskap och identifiera nya affärsmöjligheter, kan seniora ingenjörer spela en central roll i vår fortsatta framgång. Vill du bidra till innovativa idéer och samarbete står i fokus, är detta rätt plats. Tillsammans kan vi bygga en arbetsplats där varje ingenjör har möjlighet att växa och nå sin fulla potential.
Vad rollen innebär
Som mekanikkonstruktör hos oss på Combitech kan du förvänta dig inspirerande uppdrag, intressanta produkter och bra kollegor. Din roll kan variera beroende på kund och projekt, men fokus kommer att ligga på produktutveckling inom mekanik. Det kan exempelvis handla om utveckling av fordon, utrustning till flyg, robotar, el & energisystem eller andra komplexa system.
I rollen som konstruktör kommer du arbeta med att utveckla komponenter eller system som ska uppfylla uppställda funktions- och miljökrav. Att ta fram ritningsunderlag (i 2D eller 3D) med relevanta mått samt att bestämma form- och lägestoleranskrav beroende på produktionsmetod kan vara en stor del av jobbet. Du arbetar oftast i team, tillsammans med andra konstruktörer, projektledare, inköpare och produktionstekniker. En viktig del i arbetet är därför en väl fungerande kommunikation med kunder och kollegor. Som konsult kommer du ha många intressanta utmaningar i dina uppdrag och du kommer allt eftersom kunna axla nya roller och ansvar och ta del av utvecklande och utmanande uppdrag.
Du kommer att utgå från vårt kontor i Karlskoga, med potential för uppdrag i Örebro och Karlstad, tjänsten kan antingen vara hos kund eller i in-house uppdrag.
Då tjänsten kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker dig som har intresse för nya utmaningar, viljan att utvecklas som person och i din roll som konsult och ingenjör. Du kan anpassa dig när det är nödvändigt och har en nyfikenhet som hjälper dig finna nya smarta lösningar i utmaningar som dyker upp. Med en stark problemlösningsförmåga kan du analysera komplexa tekniska utmaningar och skapa robusta och effektiva lösningar som möter användarnas och marknadens behov.
Vi söker dig som är civil-/högskoleingenjör eller har motsvarande utbildning och har jobbat som produktutvecklare/mekanikkonstruktör i ett par år och som nu är redo att ta nästa steg i din karriär. Vi ser att du har god kännedom om olika produktionsmetoder och dess påverkan på utformning av komponenter och ritningsunderlag. Du har erfarenhet av CAD-system, PLM-system och materialkunskap. Du behärskar både svenska och engelska mycket väl i både tal och skrift.
Kontaktperson: Johannes Svensson, 073-446 65 24
