Mekaniker till vår depå i Köping
2025-10-22
Vill du jobba i ett företag där det är kul att komma till jobbet och där du och dina kollegor arbetar aktivt för en hållbar utveckling med klimatsmarta lösningar?
Svealandstrafiken har en modern fordonspark som till större delen består av biogasbussar. Vi arbetar aktivt för att förebygga utsläpp och förbrukning av resurser, därför kan vi stolt säga att du hos oss får jobba med framtidens bussar som är snälla mot miljön. På Svealandstrafiken satsar vi delvis på elbussar som en hållbar och miljövänlig lösning för kollektivtrafiken. Vår satsning på att elektrifiera vår bussflotta syns redan i Västerås linjetrafiknät där våra 18 meter långa el ledvagnar går.
Nu söker vi dig, en driven och säkerhetsmedveten mekaniker, till vår depå i Köping. Din viktiga uppgift blir att se till att våra bussar håller sig i toppskick, eftersom vi lägger stor vikt på förebyggande underhåll. Utöver det ingår såklart andra typiska arbetsuppgifter för en mekaniker såsom reparationer, service och besiktningsinspektioner.
På depån jobbar du tillsammans med vår förstemekaniker och tillsammans ansvarar ni för 16 bussar.
Våra förväntningar på dig är att
du har verkstadsteknisk utbildning och/eller likvärdig erfarenhet av att jobba som lastbils-, buss- eller generell tungmekaniker.
felsökningar med modern teknik inte är främmande för dig. Du har med andra ord god datorvana för att kunna använda diagnosprogramvaror och liknande.
du behärskar svenska språket i tal och skrift
du har ett svenskt körkort med behörighet B
Meriterande är
Erfarenhet av elfordon/hybrider, även om det är från personbils-el.
AC-behörighet
Truckkort
Saxliftutbildning
Fallskyddsutbildning
D-behörighet
Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper
För att trivas i din roll är du en person som tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, är självgående, lösningsfokuserad och har ett högt säkerhetstänk. Du gillar ordning och reda, är serviceinriktad och kan behålla lugnet även när det är mycket att göra. Även arbete på våra andra depåer kan förekomma.
Om anställningen
Heltid, tillsvidareanställning. Tillträdelsedatum enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Har vi fångat ditt intresse?
Det hoppas vi! Ansök genom att klicka på Ansök nu-knappen, senast 2025-11-21
Urval och intervjuer kommer att kunna ske löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så sök redan idag!
Om du har frågor om tjänsten eller Svealandstrafiken är du hjärtligt välkommen att kontakta Joakim Frohm, Verkstadschef Västerås, på 070-417 18 10.
Facklig kontaktperson:
Thomas Hoffstenthomas.hoffsten@kommunal.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av annonser i samband med denna rekrytering
Om Svealandstrafiken
Svealandstrafiken är ett aktiebolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län. Vi planerar, levererar och utvecklar kollektivtrafik med buss. Tillsammans med våra ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners skapar vi affärsmässig samhällsnytta och bidrar till ett hållbart och levande samhälle med resenären i fokus.
Busstrafiken vi utför bedrivs under våra ägares två olika varumärken: VL i Västmanland och Länstrafiken i Örebro. Vi kör såväl stads-, region- och skoltrafik i båda länen. Vårt unika koncept bygger på att de trafikuppdrag som tilldelas oss kombineras genom trafik i egen regi och upphandlade underentreprenörer. Tack vare vår modell kan vi optimera trafiken på ett kvalitativt, affärsmässigt och hållbart sätt.
Svealandstrafiken har över 1100 medarbetare. Hos oss samlas människor från hela världen och i vår mångfald föds gemenskap, driv och innovationskraft. Och även om vi inte är nöjda än, är vi stolta över att vara bland de företag i branschen som har störst andel kvinnliga medarbetare. Tillsammans bygger vi en framgångsrik organisation utifrån vår gemensamma värdegrund: samverkande, värdeskapande, engagerande, ansvarstagande.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Detta är ett heltidsjobb.
9570034