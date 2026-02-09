Mekaniker till Transperts AB
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara en del av ett företag som värdesätter din kompetens och ger dig möjligheten att utvecklas inom fordonsbranschen? Då har du kommit rätt! Till Transperts AB i Stockholm söker vi nu en erfaren mekaniker med starkt intresse för lätt/avancerad felsökning och reparationer av person- och transportbilar.
Transperts AB är ett större åkeri med ett flertal taxibilar som kör i Stockholm-området. Som bilmekaniker hos oss kommer du att utföra reparationer och service på våra fordon. Dina arbetsuppgifter inkluderar även att utföra regelbundna underhållsarbeten, som oljebyten och däckbyte. Du kommer också att vara delaktig i att säkerställa att våra anställda får högkvalitativ service och att deras fordon är i gott skick när de lämnar verkstaden.
Företaget betalar sjukförsäkring, trygghetsförsäkring, livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för alla anställda.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som bilmekaniker och är väl bekant med olika fordonsmärken och modeller. Du bör ha en gedigen kunskap om fordonsmekanik och elektronik samt kunna utföra reparationer och underhåll på ett professionellt sätt. En relevant utbildning inom fordonsmekanik eller liknande är meriterande.
Som person är du serviceinriktad, ordningsam, självgående och utför reparationer med hög kvalitet. Du trivs i ett högt tempo och värdesätter samarbete med dina arbetskamrater.
Låter tjänsten intressant?
Tveka då inte att ansöka redan idag.
Vid frågor om tjänsten är ni välkomna att kontakta oss via mail, transpertsab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: transpertsab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transperts AB
(org.nr 559383-2883)
Lammholmsbacken 60 (visa karta
)
127 49 SKÄRHOLMEN Jobbnummer
9729882