Mekaniker till Sovringen
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Maskinreparatörsjobb / Kiruna Visa alla maskinreparatörsjobb i Kiruna
2026-01-20
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Välkommen till ett spännande arbete inom vår högteknologiska koncern. Produktutveckla, konstruera och leverera allt från service till stora stålkonstruktioner.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Du kommer att arbeta i ett team med stor påverkan på det dagliga arbetet, där uppgifterna sträcker sig från reparationer till produktutveckling. Du konstruerar och levererar allt från service och underhåll till små komponenter och större konstruktioner, alltid tillsammans med hjälpsamma och engagerade kollegor.
Vi söker både en skiftgående mekaniker och en på dagtid.
Det här har du med dig
- Gymnasieutbildning med mekanisk inriktning eller motsvarande
- Erfarenhet av arbete på verkstad
- B-körkort (med manuell växellåda)
- Yrkeserfarenhet inom gas/elsvetsning
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi söker två mekaniker: en dagtidsmekaniker och en mekaniker som arbetar skift.Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna, Sovringen
Omfattning: Heltid, skiftgående arbete (förmiddagar och eftermiddagar) och dagtid (måndag - fredag)
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Imad Awad Awwad, 070-3233059 alt. imad.awad.awwad@lkab.com
.
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
