Mekaniker Till Lkab Mekaniska

2026-01-16
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
Är du noggrann, lösningsorienterad och gillar att arbeta med teknik och mekanik? Här får du chansen att växa in i en roll där du kan utveckla din kompetens, ta ansvar och bidra till att viktiga komponenter hålls i toppskick.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Mekaniska LKAB Mekaniska är en verkstad inom stålkonstruktion och maskinbearbetning. Vi har maskiner, lokaler och kompetens för att produktutveckla, konstruera och leverera allt från små komponenter till stora stålkonstruktioner.
Din roll
I rollen som mekaniker arbetar du med underhållsarbete och reparation av komponenter såsom växellådor, pumpar, trummor, separatorer och en hel del annat. Beroende på ditt intresse och driv kommer du kunna bli expert inom ett eller flera områden. Vi utför arbete enligt våra egna arbetsrutiner, instruktioner och riktlinjer som garanterar ett säkert och effektivt genomförande.
Det här har du med dig
Som person tar du ansvar för att arbetet utförs på ett noggrant och säkert sätt, och du ser till att leveranser sker i tid och med hög kvalitet. Du uppskattar samarbete och vet värdet av att bidra till teamets gemensamma mål. Samtidigt är du flexibel och kan anpassa dig efter skiftande behov och situationer. När utmaningar uppstår möter du dem med en lösningsorienterad inställning, och genom din strukturerade sida skapar du ordning och effektivitet i arbetet.
- Fullständiga gymnasiebetyg
- B-körkort
- Erfarenhet som mekaniker ses som meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, Dagtid måndag-fredag
Kontakt:
Albin Halleman Ågeby, Produktionschef LKAB Mekaniska, +46 10 144 47 97, albin.halleman.ageby@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
