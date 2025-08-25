Mekaniker till kommande uppdrag
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Nu söker vi mekaniker till våra kunder i Fagersta med omnejd. Som mekaniker kommer du att ha en varierad vardag med både planerade arbeten och akuta insatser. Arbetsuppgifterna innefattar service, underhåll och reparation av maskiner och fordon, där du både arbetar förebyggande för att minska stillestånd och utför felsökning när problem uppstår. I vissa uppdrag kan även arbete med hydraulik, pneumatik eller enklare el-felsökning förekomma.
Längden på uppdragen, krav på förkunskaper samt arbetstider kan variera beroende på kund.Profil
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som mekaniker, fordonsmekaniker eller motsvarande samt att du har en god teknisk förståelse. Kunskap i ritningsläsning och felsökning är meriterande.
Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen för att skapa bra samarbeten, både med kollegor och kunder. Att ställa upp när det behövs är en självklarhet för dig. Du tar ansvar, visar engagemang och ser till att arbetet blir utfört på bästa möjliga sätt.
Du är noggrann och systematisk i ditt arbete, vilket gör att du kan leverera hög kvalitet även i uppgifter som kräver precision. Samtidigt kan du snabbt anpassa dig när förutsättningarna förändras. Med din problemlösningsförmåga hittar du praktiska lösningar, även i pressade situationer och du tvekar inte att ta initiativ för att driva arbetet framåt.
Ange gärna även i ansökan om du innehar truckkort, travers eller andra behörigheter.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta Julia Lindström via julia.lindstrom@clwork.se
eller 073-351 27.
