Mekaniker till företag i Häggvik
2026-02-10
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
För kunds räkning söker vi nu en erfaren Mekaniker till norra Stockholm
Företaget är verksamma inom mark- och anläggningsentreprenader med en sidoverksamhet - verkstad med idag en mekaniker. Din uppgift som mekaniker består av service, felsökning och reparation av de maskiner som nyttjas i verksamheten, färmst bilar men även en del grävmaskiner, paddor och andra maskiner.
Vi söker dig som har flera år i ryggen och erfarenhet av självständigt verkstadsarbete. Vi ser att du har ett stort intresse av att meka och en vilja att lära ännu mer.
Arbetet innefattar både planerade och mer akuta jobb där felsökning och åtgärd utförs.
Detta är en rekrytering och du blir direkt anställd av vår kund, skicka din ansökan till Cecilia eller maila om du har några frågor. Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
