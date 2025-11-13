Mekaniker sökes - Göteborg
Prowork Göteborg AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Mekaniker sökes till Göteborg!
Vi på Prowork söker nu en engagerad och självgående mekaniker till spännande uppdrag i Göteborg. Vi letar efter dig som trivs i verkstadsmiljö, har ett genuint intresse för teknik och mekanik, och som gillar att lösa problem.
I rollen kommer du att arbeta med service, felsökning och reparation av maskiner och fordon, både i verkstad och ute hos kund. Du kommer vara en viktig del i ett team med stark sammanhållning, där kvalitet och samarbete står i fokus.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mekaniskt arbete, gärna från verkstad eller fält
Har god förståelse för teknik, elektronik eller hydraulik
Trivs med att ge god service och har ett lösningsorienterat arbetssätt
Är en lagspelare som även kan ta eget ansvar Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som mekaniker
B-körkort
Grundläggande datavana
Svenska i tal och skrift
Gymnasial utbildning
Meriterande:
Truckkort, liftutbildning eller BE-körkort
Mekanikerutbildning
Erfarenhet av reparation och service av maskiner, fordon eller anläggningsutrustning
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
#Prwrk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://prowork.se/ Jobbnummer
9604209